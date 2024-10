Gegen Borussia Dortmund Unions Vogt trifft erstmals nach fast zehn Jahren Stand: 05.10.2024 16:21 Uhr

3640 Tage war er ohne Tor - gegen Borussia Dortmund hat Kevin Vogt vom 1. FC Union Berlin sein viertes Tor im 341. Spiel erzielt. So endete die längste Torlos-Serie eines Feldspielers in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

Es lief die 26. Minute, als es Strafstoß für Union Berlin gab und Kevin Vogt sich den Ball schnappte. Dortmunds Torhüter Gregor Kobel zeigte mit dem Finger in die von ihm aus gesehen linke Ecke - und genau dorthin schoss Vogt den Ball. Ein Elfmeter also - Tore wie dieses fallen in der Bundesliga oft. Und doch war es ein Tor, das man so schnell nicht vergessen wird.

Denn das Toreschießen gehört nicht zu den Stärken des Fußballers Vogt. Im 341. Bundesligaspiel traf er erst zum vierten Mal. So endete die längste Torlos-Serie eines Feldspielers in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Zum letzten Mal hatte Vogt, 33, vor knapp zehn Jahren getroffen, damals überwand er Roman Weidenfeller. Lang ist es her. Übrigens: Auch da hieß der Gegner Borussia Dortmund. Gegen den BVB hat Vogt drei seiner vier Bundesligatore erzielt.