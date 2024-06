Überraschung bei Borussia Dortmund Trainerwechsel beim BVB - Terzić hört auf, Şahin übernimmt Stand: 13.06.2024 12:59 Uhr

Überraschender Trainerwechsel bei Borussia Dortmund: Edin Terzic hört auf, Nuri Şahin soll der Nachfolger werden.

Der BVB gab am Donnerstag (13.06.2024) offiziell bekannt, dass sich Terciz und der Klub in gegenseitigem Einvernehmen trennen. Am Vormittag fand nach Informationen der Sportschau die sogenannte Elefantenrunde statt, in der unter anderem mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie dem neuen Geschäftsführer Sport Lars Ricken die vergangene Saison aufgearbeitet werden sollte. Nach Informationen der Sportschau wird der bisherige Assistent Nuri Şahin der Nachfolger.

Nur fünfter Platz in der Bundesliga, aber Finale der Champions League

Borussia Dortmund erreichte das Finale der Champions League und unterlag darin Real Madrid mit 0:2, in der Bundesliga kam der BVB nur auf den fünften Platz. Lediglich dank des guten Abschneidens der deutschen Mannschaften in den Europapokalen und einer reformierten Champions League wird die Borussia auch in der Saison 2024/25 in der europäischen Eliteliga zu finden sein.

Zwei Assistenten als gewisses Misstrauensvotum

Terzić war vor allem aufgrund der schwankenden Leistungen und einer fehlenden klaren spielerischen Linie immer wieder in die Kritik geraten. Im DFB-Pokal scheiterte der BVB chancenlos beim VfB Stuttgart, in der Bundesliga betrug der Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen schon nach der Hinrunde 15 Punkte.

Auch deswegen wurden Terzić schon im Winter zwei neue Assistenten an die Seite gestellt. Mit Nuri Şahin, der seitdem als Nachfolger von Terzić gehandelt wird, und Sven Bender übernahmen zwei ehemalige Profis mit bestem Ruf auch unter den Fans die Jobs.

Öffentlich war Terzić dankbar für die Hilfe, intern galt es als Zeichen des Misstrauens. Fehlende Wertschätzung soll der hauptsächliche Grund gewesen sein, dass der 41 Jahre alte Edin Terzić nun um eine Auflösung des Vertrags bat, der noch bis 30. Juni 2025 gültig war.

Angebot aus England

Schon in den vergangenen Wochen hatte Terzić nach Informationen der Sportschau mindestens ein Angebot eines Klubs aus der Premier League vorliegen, dem er nicht abgeneigt gewesen sein soll. Mit einer zeitnahen Unterschrift in England sei aber nicht zu rechnen.

Beinahe Meister, beinahe Sieger der Champions League

Terzić, der seit Kindheitstagen Fan des BVB ist, Jugendmannschaften trainierte und die Profis als Nachfolger von Lucien Favre erstmals im Dezember 2020 übernahm, führte sie anschließend noch mit einer starken Rückserie in die Champions League, zudem gewann er mit ihr den DFB-Pokal im Finale gegen RB Leipzig.

Konsternierte BVB-Profis nach dem 2:2 gegen Mainz 2023.

Er musste trotzdem Marco Rose weichen, mit dem vorher schon eine Zusammenarbeit vereinbart worden war. Nach einem Jahr aber trennte sich der BVB von Rose, Terzić übernahm wieder und hatte am letzten Spieltag der Saison 2022/23 die Chance, mit einem Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 Deutscher Meister zu werden. Die Partie endete jedoch 2:2.

Şahin zuvor Teamchef in Antalyaspor

Nuri Şahin, der schon in der Jugend der Borussia spielte, wurde 2011 unter Trainer Jürgen Klopp Deutscher Meister, bevor er zu Real Madrid wechselte und nach einer weiteren erfolglosen Station beim FC Liverpool 2013 nach Dortmund zurückkehrte.

Nuri Sahin

Seine einzige Trainerstation im Profibereich war beim türkischen Erstligisten Antalyaspor. Weil dem ehemaligen türkischen Nationalspieler die Pro-Lizenz fehlt, firmierte er dort von 2021 bis 2023 als Teamchef.