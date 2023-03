Leverkusen schlägt Bayern München Der Kölner Keller - Retter in Stielers Not Stand: 20.03.2023 08:30 Uhr

Was ist nicht schon alles über den VAR geschimpft worden in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten - am Sonntagabend erwies sich der Kölner Keller für Schiri Tobias Stieler allerdings als wahrer Retter in der Not.

Zweimal hatte sich der Referee aus Hamburg im Liga-Sonntagsspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München mächtig geirrt. Zweimal bezichtigte er den Leverkusener Amine Adli einer Schwalbe im Bayern-Strafraum, zweimal verhängte er für diesen vermeintlichen Täuschungsversuch voller Überzeugung eine Gelbe Karte. Und: Zweimal musste er diese kleinlaut zurücknehmen, um Entschuldigung bitten und einen Foulelfmeter für Bayer geben. Zweimal verwandelte Exequiel Palacios, es wurde ein überraschender 2:1 (0:1)-Sieg.

"War mein Lebensretter"

Stieler wusste, an wen er sich nach dem Abpfiff zu wenden hatte: an seinen Kollegen Sören Storks. " Es war ein Paradebeispiel für die perfekte Zusammenarbeit mit dem Video-Assistenten ", sagte er bei "DAZN": " Der VAR wird immer viel kritisiert, aber das war sehr gut. Er war quasi mein Lebensretter - und auch für das Spiel der Lebensretter. "

Die Zusammenfassung: " Zweimal auf dem Feld daneben gelegen, zweimal vielen Dank in den Kölner Keller für die tolle Unterstützung. Am Ende waren beide Mannschaften happy, weil die richtige Entscheidung getroffen wurde. "

Nagelsmann: "Es waren zwei Elfmeter"

Mit "happy" war Julian Nagelsmanns Laune keineswegs passend beschrieben, aber an den Elfmeterentscheidungen lag das nicht. Es gab nach Ansicht der Bilder schlicht nichts zu diskutieren. " Ich bin ein Freund des VAR, es war korrekt, es waren zwei Elfmeter und demnach im Sinne der Fairness ", betonte der Bayern-Trainer.

" Ich hatte beide Male gute Sicht und daher war es für mich relativ schnell ersichtlich, dass beides Elfmeter waren ", sagte Nagelsmann nach dem Spiel: " Beim ersten Mal habe ich mir gleich gedacht, dass Adli an der Ferse getroffen wurde. Beim zweiten Mal wusste ich, dass es eine Schwalbe auf jeden Fall nicht war. "

Glückliche Leverkusener

Ebenso sah es Adli, der Stieler sein Trikot versprach. " Heute bin ich froh, dass der VAR eingegriffen hat ", sagte der Franzose. Während der Entscheidungs-Findung sei er " natürlich angespannt und etwas nervös " gewesen: " Aber jetzt sind wir einfach nur glücklich. "

Am Ende waren aber auch die Leverkusener im Siegesrausch längst versöhnt mit dem Schiedsrichter. " Er muss sich nicht entschuldigen ", sagte Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky: " Ich muss ihm ein großes Lob machen. Er hat sich zweimal korrigiert, das zeugt von Größe ."