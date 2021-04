Vier Tage nach dem Champions-League-Aus bei Paris Saint-Germain hat der FC Bayern München wenigstens die neunte deutsche Meisterschaft in Serie so gut wie klargemacht. Die Bayern gewannen am Samstag (17.04.2021) das Bundesliga-Spitzenspiel beim Tabellendritten VfL Wolfsburg mit 3:2 (3:1) und haben fünf Spieltage vor dem Saisonende wieder sieben Punkte Vorsprung auf ihren Rivalen RB Leipzig.

Musiala überragend: Doppelpack

Ungeachtet der Tatsache, dass Trainer Hansi Flick dem Team vor dem Spiel erklärt hatte, seinen Vertrag bei den Bayern auflösen zu wollen und auch trotz der Ausfälle mehrerer Topspieler legte der Serienmeister einen starken, nur defensiv manchmal etwas nachlässigen Auftritt hin. Dass die Verletzungen von Robert Lewandowski und Leon Goretzka sowie die Corona-Infektion von Serge Gnabry anders als in der Champions League kaum ins Gewicht fielen, lag vor allem an einem Spieler: Der überragende und erst 18-jährige Jamal Musiala traf in der 15. Minute zum 1:0 und legte nur zwei Minuten nach dem Wolfsburger Anschlusstor durch Wout Weghorst (35.) das 3:1 (37.) nach. Der zweite Münchner Treffer gelang Eric-Maxim Choupo-Moting (24.) nach einem Fehler von VfL-Torwart Koen Casteels. Nach der Pause machten es die nun deutlich konzentrierteren "Wölfe" durch Maximilian Philipp (54.) noch einmal spannend.