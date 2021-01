FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:2

Dank Thielmann: Köln besiegt Schalke im Kellerduell

Von Markus Kramer

Durch einen Treffer von Jan Thielmann in der Nachspielzeit hat der 1. FC Köln beim FC Schalke 04 einen Auswärtssieg im Kellerduell der Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Schalker hatten am Mittwochabend (20.01.2021) in der zweiten Halbzeit lange auf das Führungstor gedrängt, ehe Köln kurz vor Schluss eiskalt zuschlug.