Am Ende des einseitigen Spiels stand am Samstag (30.05.2020) ein 5:0 (3:0)-Sieg auf der Anzeigetafel. Den Bayern fehlen damit aus den verbleibenden fünf Partien noch drei Siege, um zum achten Mal hintereinander Meister zu werden.

"Bayern München München in dieser Verfassung ist schwer zu bespielen", sagte Fortunas Kapitän Adam Bodzek, "wir waren chancenlos." Sein Mannschaftskollege Erik Thommy gestand, dass die Niederlage auch in der Höhe "in Ordnung geht" .

Trainer Hansi Flick hatte nach dem 1:0-Sieg am Dienstag bei Borussia Dortmund gefordert, die Spannung auch gegen den Tabellen-16. hochzuhalten. Seine Spieler taten ihm den Gefallen. Von der ersten Minute an ließen sie keinen Zweifel daran, dass es in diesem Spiel keine Überraschung geben wird.