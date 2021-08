Leipzig lässt Mainz 05 viel Raum

RB Leipzig ließ dem Mainz-Ensemble, das vor allem auf schnelles Umschaltspiel bedacht war, im 4-2-3-1 zunächst viel Platz auf den Außenbahnen. Zu viel Platz - denn Lee traf nach einer Flanke von Martín schon früh per Kopf den Pfosten (6.). Nur wenig später belohnte sich der 1. FSV Mainz 05 schon mit der Führung: Der Abwehrversuch von Leipzigs Nordi Mukiele nach einer Ecke landete bei Niakhaté, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Zuvor hatte allerdings auch Leipzigs Angelino eine Großchance vergeben. FSV-Torhüter Robin Zentner parierte den Schuss des Spaniers nach einem überlegten Steilpass von Christopher Nkunku stark (10.). RB kombinierte zeitweise gefällig, ließ aber im letzten Drittel die nötige Effizienz vermissen und hatte Probleme mit den äußerst aktiven Mainzern.

Mainz macht aus wenig Ballbesitz viel

Sinnbildlich für das Spielgeschehen in der ersten Hälfte: Obwohl Mainz ab und an Kontermöglichkeiten der Leipziger zuließ, wurde in der 28. Minute Tauer von den 05-Fans frenetisch gefeiert, nachdem er Nkunku dank eines beherzten Sprints noch mit einem starken Tackling im Sechzehner am Abschluss hinderte.