Welche Bedeutung Erling Haaland für Borussia Dortmund hat, konnte er bereits in der vergangenen Saison nachweisen. Gegen Eintracht Frankfurt machte der norwegische Angreifer nun einfach weiter. Beim spektakulären 5:2 (3:1) gegen Eintracht Frankfurt erzielte Haaland zwei Treffer selbst und war an zwei weiteren direkt beteiligt. " Das ist schon ein Paket, das muss man sagen" , sagte BVB-Kapitän Marco Reus über seinen Mitspieler. Damit bescherte er seinem neuen Trainer Marco Rose einen fast perfekten Einstand.

Die Dortmunder wollten von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnen wird. Der BVB legte im höchsten Tempo los, brachte die Frankfurter frühzeitig mehrfach in Bedrängnis. "Es war keine richtig optimale Vorbereitung, wenn man die Aufstellung dann heute sieht, dann ist das schon gut. Da steckt viel Qualität drin. Man hat heute trotzdem gesehen, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir hin wollen" , sagte Reus. "Frankfurt hatte in der zweiten Hälfte zu viele Chancen."