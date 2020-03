Paulinho glänzt auch als Vorbereiter

Das 2:0 von Karim Bellarabi (15.) fiel nach ähnlichem Strickmuster. Paulinho, erstmals in der Bundesliga in der Startelf, hatte dieses Mal die Vorarbeit geleistet. Leverkusen bestimmte das Geschehen auch in der Folge eindeutig. Frankfurt wirkte harmlos, auch merkwürdig leblos.

Sollte es einen guten Plan von Hütter für die zweite Halbzeit gegeben haben - er wurde schnell durchkreuzt. Nicht einmal eine Minute, nachdem Havertz zu Recht ein Tor wegen Abseits aberkannt bekam, schlug Bayer erneut zu: Nach einem krassen Fehlpass von Stefan Ilsanker spielte Paulinho Doppelpass mit Bellarabi und schloss mit einem trockenen Schuss ins linke Eck ab (49.).

Genialer Pass von Havertz

Nur sechs Minuten später krönte Paulinho seine Gala mit seinem zweiten Treffer: Diesmal hatte ihn Havertz genial freigespielt, der Brasilianer veredelte die Vorarbeit, indem er den Ball ganz locker am bedauernswerten Kevin Trapp vorbei ins lange Eck spitzelte. Die Partie war damit längst entschieden, und Bosz konnte sich gedanklich den kommenden Aufgaben widmen. In der 62. Minuten nahm er Havertz aus dem Spiel und schonte ihn für die stressige nächste Woche.

Leverkusens Trainer Peter Bosz war höchst zufrieden: "Es war nicht einfach, aber wir haben es sehr gut gemacht. Auch wenn ich nach dem 2:0 zwischenzeitlich nicht einverstanden war, weil wir zu viele Ballverluste hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder gut angefangen und nach dem 4:0 war das Spiel gespielt." Frankfurts Adi Hütter meinte: "Ich bin sauer auf uns, weil wir das Spiel ganz anders gestalten wollten als vor knapp einem Jahr. Die erste Chance hatten wir, aber dann hat uns Leverkusen unsere Grenzen aufgezeigt. Sie waren bissiger, aggressiver und technisch besser."

Beide Klubs jetzt in Europa gefordert

Die Leverkusener spielen nun am kommenden Donnerstag (12.03.20) in der Europa League bei den Glasgow Rangers, in der Liga geht es für sie dann am Montag (16.03.20) mit der Partie beim SV Werder Bremen weiter. Eintracht Frankfurt hat einen Tag weniger Pause, dafür aber auch zwei Heimspiele: In der Europa League kommt am Donnerstag der FC Basel, dann ist am Sonntag Borussia Mönchengladbach zu Gast.