Der 2:0 (2:0)-Erfolg im Kellerduell des 24. Spieltages war der erste Mainzer Heimsieg nach fünf Begegnungen ohne Dreier. Vor 24 231 Zuschauern trafen Robin Quaison in der 29. Minute und Karim Onisiwo in der 37. Minute für die 05er. Für Aufsteiger Paderborn rückt der direkte Abstieg nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg immer näher, der Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang beträgt fünf Zähler.

" Es war ein höchst intensives Spiel mit viel Leidenschaft. Auch bei dem Wetter und dem Platz war es kein Leckerbissen. Man muss aber kein Experte sein, sondern nur auf die Tabelle schauen, um zu wissen, dass es ein wichtiger Sieg war ", sagte der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer nach dem Schlusspfiff.

Paderborn gehört die Anfangsphase