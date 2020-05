Beim 2:2 (1:0) am Sonntag (24.05.2020) verpasste die Fortuna einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt.

Modeste und Cordoba treffen

Das Team von Trainer Uwe Rösler führte durch Treffer von Kenan Karaman (41. Minute) und Erik Thommy (61.), doch der bis dahin enttäuschende Aufsteiger glich durch Anthony Modeste (88.) und Jhon Cordoba (90.+1) noch aus.

Der Kölner Mark Uth (59.) war zuvor mit einem Foulelfmeter an Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier gescheitert. Es war das erste Erstliga-Derby zwischen den beiden Teams in Köln seit 23 Jahren.

Streit um einen Strafstoß

"Wenn man einen Elfmeter verschießt, freut man sich natürlich umso mehr, wenn es dann am Ende doch noch mit dem Punkt klappt" , gab Uth anschließend zu.

Uth hatte vor der Ausführung den Ball vom sichtlich wütenden Cordoba übernommen, das kommentierte der Schütze dann so: "Ich habe mich sicher gefühlt, aber so etwas bringt einen natürlich aus dem Konzept. Da sollte vorher deutlicher kommuniziert werden, wer den Elfmeter schießt - das war nicht der Fall."

"Fühlt sich an wie ein Sieg"

FC-Keeper Timo Horn meinte: "Das 2:2 fühlt sich im Gegensatz zur Vorwoche in Mainz wie ein Sieg an. Vor allem, wenn man die Sache mit dem verschossenen Elfmeter noch sieht. Am Ende sind wir heilfroh, dass es noch zu einem Punkt gereicht hat."