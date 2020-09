Favre: "Schwer, diese Niederlage zu akzeptieren"

Frustriert waren die Dortmunder nach dem Abpfiff. Manuel Akanji sagte der Sportschau zerknirscht: "Das war einfach zu wenig heute." BVB-Trainer Lucien Favre meinte: "Wir sind sehr enttäuscht. Es ist schwer, diese Niederlage zu akzeptieren. Wir haben das Spiel fast komplett dominiert, wir hatten fast 80 Prozent Ballbesitz, aber manchmal bringt das nicht viel."

BVB zunächst im Offensiv-Rausch

Borussia Dortmund übernahm vom Anpfiff weg das Kommando, das Spiel ging in der ersten Halbzeit fast ausschließlich in eine Richtung, nämlich aufs Tor der Augsburger. Die Führung für das Favre -Team schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch viel zu selten schaffte es der BVB mit seinem schnellen Direktspiel wirklich gefährlich vors Augsburger Tor. Am brisantesten war lange Zeit ein Schuss von Axel Witsel (6.) aus 18 Metern, den der sichere FCA-Schlussmann Rafal Gikiewicz parierte.

Kein neues Haaland-Märchen

Auch Erling Haaland rettete die Dortmunder diesmal nicht. 252 Tage zuvor hatte der Norweger in Augsburg ein märchenhaftes Bundesliga-Debüt gefeiert. In der 56. Minute wurde er damals beim Spielstand von 1:3 eingewechselt, danach schoss er drei der folgenden vier Dortmunder Treffer zum 5:3-Sieg. Diesmal ließen ihm die Augsburger so gut wie keinen Bewegungsspielraum, und als er einmal gut stand, ging Gikiewicz dazwischen (45.+1).

Caligiuri an beiden Treffern beteiligt

Offensiv fanden die Augsburger bis zur Führung kaum statt. Ein geordneter Aufbau kam nicht zustande, die Pässe waren meist zu ungenau, die langen Bälle auf den schnellen André Hahn oder Florian Niederlechner zu durchsichtig. Doch die erste Chance münzten die Augsburger gleich zur Führung um. Einen Freistoß von Standard-Spezialist Caligiuri drückte der von Mats Hummels und Akanji bedrängte Uduokhai aus fünf Metern mit dem Kopf in die Maschen. Die Videobilder bewiesen, dass er dabei nicht abseits stand. Beim 2:0 schloss Caligiuri einen Konter stark ab.

Augsburg extrem effektiv

Auch in der Folge blieb Dortmund das spielbestimmende Team, vor dem Tor mangelte es aber weiterhin an Zielstrebigkeit, Biss und Killerinstinkt. Augsburg blieb defensiv konzentriert, wurde offensiv zunehmend mutiger und hatte bei Kontern noch die Chance auf weitere Treffer. Dank seiner Effektivität, aus zwei guten Chancen zwei Treffer gemacht zu haben, war der Sieg der Herrlich-Mannschaft am Ende sogar verdient.