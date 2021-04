Die Abschiedstour von Hansi Flick steht kurz vor dem meisterlichen Abschluss. Beschwingt durch den Patzer von Verfolger RB Leipzig machte der FC Bayern am Dienstag (20.04.2021) durch das 2:0 (2:0) den vorletzten Schritt zum Titel. Eric Maxim Choupo-Moting (7. Minute) und Joshua Kimmich (13.) ließen die Münchner über ihren Sieg gegen Bayer Leverkusen jubeln. "Wenn man so früh in Rückstand gerät und sich in der 1. Halbzeit nicht richtig wehrt, dann ist es schwierig in München etwas zu holen" , sagte Leverkusens Sven Bender im ARD-Hörfunk.

Nach dem Wirbel um Flick und dessen öffentlich geäußerten Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung im Sommer wollten seine Stars unbedingt den nächsten Sieg auf dem Weg zur 30. Meisterschaft zu Bundesliga-Zeiten und damit zum fünften Stern machen. "Wir haben uns fest vorgenommen diese außergewöhnliche Zeit mit Hansi positiv beenden zu wollen", sagte Bayerns Leon Goretza in der Sportschau. Deswegen sorgten die Münchner auch schnell für klare Verhältnisse.