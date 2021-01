So sind es nun zehn Punkte Rückstand bei einer deutlich schlechteren Tordifferenz auf einen Tabellenplatz, der den sicheren Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga bedeuten würde. Der Rückstand auf den 16. Tabellenplatz, der immerhin in die Relegation gegen den Tabellendritten der 2. Liga führt, beträgt auch schon acht Punkte bei deutlich schlechterer Tordifferenz.

Fatales Tor in der Nachspielzeit

Das Tor von Kölns Jan Thielmann zum 2:1 in der Nachspielzeit war fatal für die Schalker, aber auch für den 1. FSV Mainz 05. Ein bisschen mehr als das Doppelte ihres aktuellen Punktekontos müssen die Schalker und die Mainzer nun in der Rückrunde aufholen.

Um zumindest noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Mathematisch betrachtet ist es daher sogar von Vorteil, dass sie so kläglich mit jeweils nur sieben Punkten am Tabellenende stehen.