Bei den Fans des FC Schalke 04 gibt es offenbar einen klaren Favoriten für die Rolle des möglichen Retters des abgeschlagenen Bundesliga-Schlusslichts: Am Freitagabend (11.03.2021) hatten Schalke-Fans im Internet eine Petition zur Verpflichtung von Ralf Rangnick als neuem Sportvorstand gestartet - und bekamen schnell Zulauf: Bis zum Sonntagmorgen gab es mehr als 27.000 Unterstützer.

Rangnick-Unterstützer aus der Wirtschaft

Nach Medienberichten möchte eine Gruppe einflussreicher Schalke-Unterstützer aus Wirtschaft und Politik den 62-jährigen Rangnick nach dieser Saison als Sportchef zu dem Verein zurückholen, für den er bereits von 2004 bis 2005 sowie im Jahr 2011 als Trainer arbeitete.

Zuletzt war Rangnick acht Jahre lang für RB Leipzig tätig und führte die Leipziger, unterstützt mit dem Millionen-Engagement von Hauptsponsor Red Bull, bis in die Champions League.

Medienberichte: Schalke-Aufsichtsrat gespalten

Die "Bild am Sonntag" schreibt allerdings schon von einem " Machtkampf um Rangnick " bei den Schalkern, weil der Aufsichtsrat des kurz vor dem Abstieg stehenden Tabellenletzten nach Informationen der "BamS" und der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" lieber Markus Krösche von RB Leipzig für einen sportlichen Neuaufbau verpflichten möchte.

Fan-Kritik am Aufsichtsrat

Nach dem nächsten sportlichen Offenbarungseid beim 0:5 in Wolfsburg gab es an der Geschäftsstelle weitere Protest-Banner von Fans, die auch den Aufsichtsrat in die Kritik nahmen: Insbesondere Jens Buchta, der sich nach Medienberichten für Markus Krösche eingesetzt haben soll.

" AhnungslosenRat austauschen " lautete eine der Forderungen der Fans, die sich außerdem für einen Neuanfang " pro Rangnick " stark machten.

Stand: 13.03.2021, 10:00