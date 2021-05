Die Bundesliga könnte - wäre nicht so viel Geld im Spiel - ein gemütliches Kleinod sein, in dem jeder jedem schon einmal über den Weg gelaufen ist. In diesem Refugium kann man allerdings auch manchmal schlechte Erfahrungen machen.

So wie etwa Mike Büskens, der mit dem Namen Rouven Schröder nicht nur gute Erinnerungen verbinden dürfte. Als Büskens im Jahr 2013 Trainer von Greuther Fürth war und zuvor mit den Franken aufgestiegen war, hatte Schröder als damaliger sportliche Leiter in Fürth den Coach nach einer Misserfolgsserie in der Bundesliga entlassen. Das alles ist allerdings lange her und dürfte als verjährt gelten.

Knäbel versucht entgegenzuwirken

Künftig haben Büskens als Co-Trainer des FC Schalke 04 sowie Teil der "Task Force Kaderplanung", die den Neuaufbau bewerkstelligen soll, und Schröder wieder intensiv miteinander zu tun. Der 45-Jährige wird neuer Sportdirektor des Ruhrgebietsklubs und soll dabei helfen, die Tristesse zu beenden, die den Verein nachhaltig zu lähmen schien.

Der jüngste Abstieg in die 2. Liga, die Fan-Ausschreitungen, das Getöse um die Führungspersonen haben in der Öffentlichkeit den Eindruck vermittelt, dass der Klub im völligen Choas versinkt und nahezu handlungsunfähig ist. Diesem Eindruck versucht der neue Sportvorstand Peter Knäbel nun massiv entgegenzuwirken - und unterfüttert dies mit ungewöhnlichen Maßnahmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Schröder sollte Sportvorstand auf Schalke werden

" Wir konnten einen Experten für S04 gewinnen, der über das nötige Netzwerk und die fachlichen Qualitäten in diesem Bereich verfügt ", sagt Knäbel. Er kennt ihn bereits aus seiner Zeit beim HSV, als Schröder dort am Ende ergebnislose Gespräche mit den Hamburgern geführt hatte.

Pikanterweise wollte der Schalker Aufsichtsrat Schröder kürzlich noch für die vakante Position als Sportvorstand verpflichten - der sagte aber ab. Daraufhin wurde Knäbel berufen. Berührungsängste scheint Knäbel also nicht zu kennen, auch weil er sich selbst dafür einsetzte, die Position des Sportdirektors mit Schröder zu besetzen.