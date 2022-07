Nach Derby-Durchsage Bremer Stadion-Sprecher Zeigler bekommt Fair-Play-Preis Stand: 25.07.2022 12:06 Uhr

Beim Hinspiel gegen den HSV erklärte Werders Stadionsprecher Arnd Zeigler dem Bremer Publikum, warum ein Werder-Treffer nicht anerkannt wurde. Dafür wird er nun ausgezeichnet.

Werders Stadionsprecher und Moderator Arnd Zeigler wird mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet. Das entschied eine Jury in Frankfurt, wie der DFB und Werder am Montag mitteilten. Die Preisverleihung findet im September statt. Zeigler erhält den Preis, weil er im Nordderby zwischen Bremen und dem Hamburger SV (0:2) am 7. Spieltag der vergangenen Saison in der 2. Liga eine Entscheidung des Schiedsrichters Sascha Stegemann nüchtern und sachlich dem aufgebrachten Bremer Publikum erklärt hatte.

Stegemann hatte zuvor ein Freistoßtor von Marvin Ducksch aberkannt, weil Mitchell Weiser sich in die Hamburger Drei-Mann-Mauer gestellt hatte. Seit der Saison 2019/2020 ist dieses Vorgehen verboten. Der gegnerische Spieler muss mindestens einen Meter Abstand zur Mauer einhalten.

Auch ein E-Jugendlicher erhält einen Preis

Den Preis als fairster Amateur erhält E-Junioren-Trainer Mario Wiggert von der SG Bad Schwartau. Nach einer Fehlentscheidung eines jungen Schiedsrichters in dessen erstem Spiel munterte Wiggert ihn auf und erkannte die Entscheidung an. "Eine falsche Entscheidung aus den richtigen Gründen zu akzeptieren, das hat mich berührt", sagte die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin und Jury-Mitglied Bibiana Steinhaus-Webb dazu.