Nach Sportschau-Informationen Bundesliga übernimmt am Montag die "Mecker-Regel" Stand: 14.07.2024 18:10 Uhr

Vermutlich an diesem Montag (15.07.2024) wird der DFB die Regel übernehmen, die sich bei der EURO hervorragend bewährt hat: Auch in der Bundesliga dürfen dann nur noch die Kapitäne mit den Unparteiischen diskutieren, die anderen Spieler sehen dafür Gelb. Das erfuhr die Sportschau aus Schiedsrichterkreisen.

Von den deutschen Top-Referees haben bei der Europameisterschaft Daniel Siebert und gleich viermal Felix Zwayer Erfahrungen mit der sogenannten "Mecker-Regel" gemacht. Die Verbandsspitze mit dem neuen Schiedsrichter-Chef Knut Kircher sowie dem für die Unparteiischen zuständigen Vize-Präsident Ronny Zimmermann holten sich nun auch von Siebert und Zwayer Rückmeldungen ein, was der am 11. Juli veröffentlichten Verbandsvorgabe entspricht, "die ganze Fußballfamilie in dem Abstimmungsprozess mitzunehmen" . Zuvor gab es bereits zahlreiche Gespräche mit Vereinsverantwortlichen und auch Trainern.

Toppmöller: "Netto-Spielzeit wird erhöht"

Frankfurts Coach Dino Toppmöller freut sich auf die neue Kultur im Umgang zwischen Profis und Spielleitern: "Im Umgang mit dem Schiedsrichter ist es vom Respekt her eine gute Sache. Ich glaube auch, dass sich die Netto-Spielzeit dadurch erhöht. Ich finde es grundsätzlich sehr positiv."

Bereits am 7. Juli hatte die UEFA bekanntgegeben, dass sie ihre Regel nach der EURO nun auch auf die europäischen Klub-Wettbewerbe ausdehen wird. Letztlich blieb dem DFB also auch keine andere Wahl, doch das Monopol der Bekanntgabe will man sich in Frankfurt nicht nehmen lassen.

"Das ist keine Mecker-Regel"

Wovon die Schiedsrichter allerdings gar nicht begeistert sein sollen, ist der Begriff für dieses veränderte Vorgehen, den die Fußballszene weitgehend übernommen hat. Ein sehr erfahrener Unparteiischer, der der Verbandsmitteilung aber auch nicht vorgreifen möchte, sagt zur Sportschau: "Das ist keine Mecker-Regel. Sondern ein Angebot zur verbesserten Kommunikation. Der Dialog zwischen dem Schiedsrichter und dem Kapitän dient dazu, dass strittige Entscheidungen erklärt werden und dadurch transparenter und nachvollziehbar sein sollen."

Bei Torhütern wird ein Vertreter ernannt

Was definitiv alle begrüßen dürften, ist das Ende von Rudelbildungen. Auch die Torhüter sollen nicht über das halbe Felds stürmen dürfen, selbst wenn sie wie beispielsweise Lukas Hradecky in Leverkusen, Manuel Neuer bei Bayern München, Oliver Baumann in Hoffenheim oder Jonas Omlin in Gladbach die Binde tragen. In diesen speziellen Fällen soll ein Feldspieler als Vertreter für den Referee-Dialog benannt werden.