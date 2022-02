Fußball | Bundesliga

Vor Spiel gegen Leipzig - Sechs weitere Coronafälle bei Hertha BSC

Stand: 20.02.2022, 18:50 Uhr

Nur wenige Stunden vor der Partie am Sonntag (20.02.2022) in der Fußball-Bundesliga gegen den RB Leipzig muss Hertha BSC eine Reihe von Ausfällen beklagen. Das Coronavirus grassiert in der Mannschaft.