Krise in Berlin Medien: Hertha BSC stellt Trainer Schwarz frei - Dardai übernimmt Stand: 16.04.2023 12:17 Uhr

Hertha BSC hat nach übereinstimmenden Medienberichten Trainer Sandro Schwarz freigestellt - Pal Dardai soll übernehmen.

Hertha hatte am Freitag (14.04.2023) beim Mitkonkurrenten Schalke 04 eine 2:5-Niederlage kassiert. Die Mannschaft rutschte auf Platz 18 ab. Der Nachfolger soll Pal Dardai sein, der die Berliner bereits zweimal trainierte.

Magath rettete Hertha in der Vorsaison

Für eine andere, sicher kostspieligere Trainernotlösung gibt es angesichts der auch finanziell prekären Lage jedenfalls nicht viel Spielraum. Wichtig wird auch sein, welchen Einfluss der neue Investor 777 Partners nimmt. Die avisierten 100 Millionen Euro Finanzmittel sind schon zur unvermeidbaren Schuldentilgung eingeplant.

In der Vorsaison hatte Felix Magath für den Saisonendspurt übernommen und die Berliner letztlich in der Relegation gegen den Hamburger SV (0:1/2:0) vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit bewahrt. Anschließend war Schwarz als Chefcoach verpflichtet worden.