Wie die DFL am Freitag mitteilte, wird zum Auftakt der 59. Bundesliga-Saison Borussia Mönchengladbach den FC Bayern München empfangen. Das Eröffnungsspiel steigt am Freitagabend (13.08.2021, 20.30 Uhr). Enden wird die Saison am 14. Mai 2022.

Trainer-Debüt-Duell: Hütter gegen Nagelsmann

Somit wird der neue Gladbach-Coach Adi Hütter direkt bei seinem Liga-Debüt für die "Fohlen" gegen den amtierenden Titelträger und Rekordmeister gefordert. Auf der anderen Seite ist es auch das erste Liga-Spiel mit Bayern München für Neu-Trainer Julian Nagelsmann.

Auch der Spielplan der 2. Bundesliga wurde am Freitag veröffentlicht. Damit herrscht Klarheit darüber, gegen wen die Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und Werder Bremen zum Auftakt am 23. Juli ran müssen.