Ende des Sponsorings Bayern München und Qatar Airways beenden Sponsoring Stand: 28.06.2023 10:59 Uhr

Bayern München wird den Sponsoringvertrag mit Qatar Airways nicht verlängern. Die aktive Fanszene hatte seit Jahren gegen die Verbindung protestiert.

Der auslaufende Vertrag mit Katars staatlicher Fluglinie werde nicht verlängert, wie der Klub und die staatliche Fluglinie des Emirats gemeinsam erklärten. Zuvor hatten TZ und Bild darüber berichtet. Die Zusammenarbeit ende "einvernehmlich" , hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Die Partnerschaft bestand seit 2018 und soll den Bayern 25 Millionen Euro pro Saison eingebracht haben. Sie läuft zum 30. Juni aus.

Aktive Fanszene protestierte jahrelang gegen die Verbindung

Von der aktiven Fanszene wurde die Verbindung wegen der Menschenrechtslage im WM-Gastgeberland von 2022 von Beginn an kritisch gesehen. 2021 kam es deswegen zu einem Eklat bei der Jahreshauptversammlung der Bayern. Erst vor knapp zwei Wochen hatte Präsident Herbert Hainer von Gesprächen über eine Verlängerung berichtet. "Es geht uns neben finanziellen und den rechtlichen auch um die sozialen Aspekte" , sagte er.

Proteste der Bayern-Fans gegen das Sponsoring

"Der FC Bayern hilft Katar aktiv dabei, sich ein positives Image zu verschaffen" , sagte der Rechtsanwalt Michael Ott in der Sportschau "Katar nutzt das Sponsoring bewusst, um das positive, moderne Image das FC Bayern auf sich selbst abfärben zu lassen." Er hatte 2021 vergeblich versucht, einen entsprechenden Antrag bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern zu stellen.

Kritik gab es auch daran, wie der FC Bayern die folgende Diskussion steuerte. Timo Lange von Lobby Control nannte die Diskussion nur "nach außen ausgewogen". Bayern München mache sich zum Vehikel der Interessen der katarischen Regierung.

Nachfolge auf dem Trikotärmel noch ungeklärt

Wer den Trikotärmel der Bayern künftig zieren wird, ist offenbar noch nicht final entschieden. Die Verantwortlichen um Vorstandschef Jan-Christian Dreesen befinden sich aktuell in Gesprächen mit möglichen Sponsoren.

Katar gibt an, Gesetzeslagen und Bedingungen verbessert zu haben. Viele der Reformen existieren aber nur auf dem Papier, immer wieder berichten Arbeiter weiter von den bisherigen Missständen. Nicolas McGeehan von der Menschenrechtsorganisation FairSquare sagte in der Sportschau: "In Katar ist man wieder in die ausbeuterischen Methoden verfallen. Meiner Meinung nimmt Katar die Arbeitsreformen nicht ernst." Ellen Wesemüller von Amnesty International sagte der Sportschau: "Nachdem die WM vorbei ist, können wir feststellen, dass sich nicht mehr viel bewegt in dem Land. Es gibt keine neuen Inititativen, keine Reformen."

Kritik an Katar seit der WM-Vergabe 2010

Katar stand vor allem seit der Vergabe des Turniers durch das FIFA-Exekutivkomitee 2010 in mehrfacher Hinsicht in der Kritik. Dabei geht es um die Ausbeutung von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, die Kriminalisierung von Homosexualität, fehlende Frauenrechte und um die von der US-Justiz festgestellte Korruption bei der Vergabe des Turniers 2010.