Fußball-Bundesliga Direkte Duelle als zusätzliche Würze im Abstiegskampf Stand: 23.04.2024 12:58 Uhr

Sieben Mannschaften der Fußball-Bundesliga sind in der arg gefährdeteten Zone des Abstiegskampfes zu finden. Unter ihnen kommt es noch zu vielen direkten Duellen, auch am letzten Spieltag.

Spielt ein Teilnehmer an der Champions League ein internes Turnier gegen sechs Abstiegskandidaten, ist er der Favorit. Der 1. FC Union Berlin ist dieser Rolle gerecht geworden. Der Verein aus Köpenick führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach an, obwohl er zwei Spiele weniger austrug.

Tabelle der direkten Duelle von Abstiegskandidaten Verein Spiele Tore Punkte 1. 1. FC Union Berlin 9 17:9 19 2. Bor. Mönchengladbach 11 26:19 17 3. VfL Wolfsburg 10 10.15 14 4. 1. FSV Mainz 05 10 14:11 13 5. 1. FC Köln 10 12:13 13 6. VfL Bochum 11 17:20 12 7. SV Darmstadt 98 11 9:18 7

Die Platzierungen, Torverhältnisse und Punkte in der Tabelle stimmen alle, der 1. FC Union Berlin ist tatsächlich ein Teilnehmer an der Champions League (wenn auch in der Gruppenphase ausgeschieden), er hat auch gute Chancen, das Turnier zu gewinnen.

Das Problem für die Berliner ist, dass das Turnier nur als "Turnier" existiert. Es ist eine Spezialtabelle aus den direkten Duellen der Abstiegskandidaten, zu denen die Unioner schon zählten, als sie noch in der Champions League mitspielten.

Dass die Lage für die Berliner nicht so dramatisch ist wie für die Kölner und vor allem den SV Darmstadt 98 (der seinen einzigen Sieg beim "Turnier" zuletzt in Köln feierte), liegt allein daran, dass er gegen die direkten Konkurrenten so gut gepunktet hat.

Union nun in Gladbach, gegen Bochum und in Köln

Insofern ist es eine gute Nachricht für Union, dass nun nacheinander die Spiele bei Borussia Mönchengladbach, gegen den VfL Bochum und beim 1. FC Köln anstehen. Andererseits täten Niederlagen doppelt weh, denn dadurch würden Konkurrenten eben zwangsläufig drei Punkte mehr am betreffenden Spieltag holen.

Verlöre Union am Sonntag (28.04.2024, ab 15.20 Uhr im Audio-Livestream bei sportschau.de) in Mönchengladbach, wäre der Konkurrent auf fünf Punkte Vorsprung bei dann nur drei Spieltagen enteilt. Die Berliner könnten am 31. Spieltag sogar auf den Relegationsrang abrutschen. Ob dies der schlimmste Fall wäre, ist Auslegungssache. Es dürften sich Unioner finden, die auf einen Kölner Sieg im anderen direkten Duell zweier Abstiegskandidaten beim 1. FSV Mainz 05 hoffen. Dann bliebe ein Vorsprung auf den Relegationsrang gewahrt, und die Kölner wären immer noch vier Punkte hinter den Berlinern.

Ebenso dürfte es Unioner geben, die auf ein Unentschieden oder gar einen Sieg der Mainzer hoffen, denn dann wäre die Gefahr eines direkten Abstiegs höchstwahrscheinlich gebannt.

Ausstehende direkte Duelle Spieltag Paarung 31 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 32 VfL Wolfsburg - SV Darmstadt 98 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 33 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 34 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05

Der Kampf gegen den Abstieg ist extrem spannend, auch wenn Darmstadt nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat. Die "Lilien" können aber noch - wie in Köln passiert - wichtigen Einfluss nehmen, denn ihr letztes direktes Duell gegen einen Konkurrenten führt sie am 32. Spieltag zum VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen, mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gestartet, gewannen zuletzt gegen den VfL Bochum, nachdem sie das Heimspiel zuvor gegen Borussia Mönchengladbach trotz einer Führung verloren hatten.

Der Spielplan sieht vor, dass auch das letzte Heimspiel Wolfsburgs ein direktes Duell sein könnte. Am letzten Spieltag trifft der VfL auf den 1. FSV Mainz 05.