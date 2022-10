eilmeldung Nachfolger von Frank Kramer Medien: Thomas Reis wird neuer Trainer bei Schalke 04 Stand: 26.10.2022 19:14 Uhr

Schalke 04 hat sich offenbar mit Thomas Reis geeinigt. Der frühere Coach des VfL Bochum soll das Trainer-Amt in Gelsenkirchen übernehmen.

Der Ex-Bochumer Reis, mit dem Schalke bereits im vergangenen Sommer gesprochen hatte, soll die Königsblauen zum Klassenerhalt führen. Das berichten Sky und der Sportbuzzer übereinstimmend.

Zuletzt hatte Interimscoach Matthias Kreutzer das Training der Schalker geleitet, nachdem sich der Verein am 19. Oktober von Frank Kramer getrennt hatte.

Thomas Reis war am 12. September in Bochum freigestellt worden. Mit dem VfL hatte er die ersten sechs Saisonspiele verloren. Nun soll der 49-Jährige am Donnerstag auf Schalke vorgestellt werden.

Prekäre Situation für Schalke

Die Personalsuche in Gelsenkirchen ist damit allerdings nicht beendet. Am Mittwoch hatte Schalke angekündigt, dass Sportdirektor Rouven Schröder aus persönlichen Gründen darum gebeten habe, den Club vor Ablauf seines Vertrages verlassen zu können.

Die Situation auf Schalke ist zudem sportlich und finanziell prekär: Nach fünf Ligapleiten in Serie ist der Aufsteiger auf den letzten Platz abgestürzt, die Mannschaft, die Schröder nicht zuletzt wegen großer finanzieller Probleme vor der Saison erneut umbauen musste, ließ Bundesliga-Tauglichkeit meist vermissen. Geld für neue Spieler steht nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung.