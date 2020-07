Champions League - Start bei Bayern und Leipzig

Die Saison 2019/20 ist eine zähe Angelegenheit. Sie begann für den FC Bayern mit dem ersten Training am 8. Juli 2019. Wenn es nach Wunsch der Münchner läuft, wird sie am 23. August 2020 in Lissabon mit dem Finale in der Champions League enden. Corona ist die Ursache dafür, dass es sich so zieht und dann auch gleich weitergeht, denn Anfang September stehen Länderspiele an, um den 12. September herum die erste Runde des DFB -Pokals, am 18. September beginnt die neue Saison in der Bundesliga.

Die Bayern würden gerne zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte als Titelverteidiger in den drei wichtigsten Wettbewerben starten. Meisterschaft und DFB-Pokal sind schon eingetütet, auf dem Weg zum Finalturnier in der Champions League steht noch eine kleine Hürde. Am 8. August empfängt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den FC Chelsea zum Rückspiel im Achtelfinale.

Chelsea noch gegen Liverpool und Wolverhampton