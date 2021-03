Tor - Rafal Gikiewicz ( FC Augsburg): In dieser Rubrik geht es zwar um die Elf des Spieltags und nicht um den Transfer der Saison. Aber auch in dieser Hinsicht müsste der Name Gikiewicz auftauchen. Welch ein Upgrade der vom 1. FC Union Berlin nach Augsburg gekommene Torhüter ist, bewies er in dem geradezu grotesken Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Dass die Augsburger gewannen, war angesichts des Chancenverhältnisses ein Witz, hatte aber natürlich auch damit zu tun, dass Gikiewicz mehrmals prächtig parierte. Zum zweiten Mal hintereinander landete er so in der Elf des Spieltags.