Angriff - Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim): Kramaric macht in der neuen Bundesliga-Saison einfach da weiter, wo er in der vergangenen aufgehört hat. In den jüngsten vier Pflichtspielen traf er saisonübergreifend insgesamt neun Mal. Die letzten sieben Pflichtspieltore der Kraichgauer stammen alle von ihm. Immer wenn der Kroate am Ball war, wurde es gefährlich. Wachsam, als er den schwachen Rückpass von Hector antizipierte. Eiskalt und abgezockt beim Elfmeter, und in der Nachspielzeit zeigte er seine Extraklasse, als er seinen Gegenspieler aussteigen ließ, um das 3:2 zu machen. Brachte zudem 85 Prozent seiner Pässe zum eigenen Mitspieler.