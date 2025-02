21. Spieltag Drei Doppelpacker in der Elf des Spieltags Stand: 10.02.2025 07:46 Uhr

Die Elf des 21. Bundesliga-Spieltags ist extrem torgefährlich: Mit Union-Stürmer Benedict Hollerbach, Bochums Myron Baodu und Bayerns Harry Kane sind gleich drei Doppelpacker am Start.

Tor - Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen): Alle acht Schüsse auf sein Tor konnte Bayers Kapitän beim 0:0 in Wolfsburg entschärfen, dabei zweimal aus kurzer Distanz gegen Tomas (42.). So sorgte der Schlussmann letztlich mit dafür, dass Leverkusenes Serie jetzt bei 27 Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Niederlage steht - auch wenn der eine Punkt im Titelkampf zu wenig ist.

Abwehr - Kilian Fischer (VfL Wolfsburg): Einen sehr dynamischen Auftritt (11,2 gelaufene Kilometer, 36 Sprints) hätte Fischer fast mit einem Treffer gekrönt. Doch sein Kracher aus 20 Metern landete nur an der Latte (75.). Auch defensiv war Wolfsburgs Rechtsverteidiger sehr zuverlässig und ließ gegen Bayers linkes Flügel-Tandem nichts anbrennen.

Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg spielt den Ball

Abwehr - Denis Vavro (VfL Wolfsburg): Wolfsburgs "Energiemonster" war in der Abwehr omnipräsent, hatte sowohl Boniface also auch später Schick im Griff. Mit starkem Stellungsspiel klärte Vavro viele Situationen frühzeitig, war aber auch mal mit einer Grätsche gegen Mukiele (90.+3) im letzten Moment zur Stelle.

Denis Vavro vom VfL Wolfsburg

Abwehr - Dayot Upamecano (Bayern München): Einen langen Ball nach dem anderen lief "Upa" beim 3:0 gegen Bremen ab, auch Werders Versuch, mit dem schnellen Njinmah zu kontern, ging gegen den Speed des Innenverteidigers so gar nicht auf. Total stabil und ohne Fehler - kein Wunder, dass die Bayern unbedingt mit ihm verlängern wollen.

Dayot Upamecano vom FC Bayern München

Mittelfeld - Joshua Kimmich (Bayern München): Unfassbare 202 Ballkontakte, 12,75 Kilometer Laufleistung und eine Passquote von 94,55 Prozent - eine Gigantenvorstellung. Kimmich hatte auch die erlösende Idee mit seinem langen Ball auf Kane vor dem Elfmeter. Dazu stoppte er auch immer wieder die Werder-Angriffe, und spielte ein großartiges Gegenpressing

Joshua Kimmich vom FC Bayern München in Aktion

Mittelfeld - Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach): Es könnte seine Abschiedsvorstellung gewesen sein - Besiktas Istanbul will Neuhaus mit Kaufoption ausleihen. Aber er hinterließ beim 1:1 gegen Frankfurt bleibende Eindrücke: Erstmals seit März (!) in der VfL-Startelf, bereitete der Ex-Nationalspieler das Kleindienst-Tor vor, kurbelte die Offensive an und gewann auch defensiv viele wichtige Zweikämpfe.

Mittelfeld - Vincenzo Grifo (SC Freiburg): Ohne Grifo lief so gut wie kein Angriff, der zu einem Abschluss führte: An unglaublichen acht von neun Freiburger Torschüssen war er beteiligt - und er erzielte auch noch das Tor des Tages beim etwas glücklichen 1:0 gegen Heidenheim.

Vincenzo Grifo vom SC Freiburg

Mittelfeld - Xavi Simons (RB Leipzig): Leipzig genügten für den Sieg gegen St. Leipzig zwei Situationen - und an beiden waren Xavi und Benjamin Sesko beteiligt. Einmal bediente Xavi den Mittelstürmer, der überlegt zur Leipziger Führung traf, etwas später verwertete der Niederländer selbst ein Zuspiel seines slowenischen Kollegen. Xavi war immer anspielbar, lief 11,5 Kilometer, einziger Schönheitsfehler war sein Ballverlust, der zur Roten Karte von Willi Orban führte.

Xavi Simons von RB Leipzig in Aktion

Angriff - Benedict Hollerbach (Union Berlin): In einer geschlossen starken Berliner Mannschaft war Hollerbach mit zwei Toren der herausragende Spieler. Beim 4:0 in Hoffenheim glänzte er aber nicht nur im Abschluss, sondern spulte auch noch eine Laufleistung von knapp 13 Kilometern ab - überragend!

Benedict Hollerbach von Union Berlin in Aktion

Angriff - Harry Kane (Bayern München): War bei den entscheidenden Szenen immer dabei, auch wenn er nach dem 1:0 noch ein dickes Ding hatte liegen lassen. Guter Kopfball Ende der 1. Halbzeit, Lattenkracher Anfang der zweiten - und dazu noch den Elfmeter mit rausgeholt. Von Trainer Kompany gab es noch Sonderlob, weil er gerade nach der Pause sehr viel hinten ausgeholfen hatte.

Harry Kane vom FC Bayern München schießt einen Elfmeter

Angriff: Myron Boadu (VfL Bochum): Schon beim 3:3 gegen RB Leipzig rettete Boadu dem VfL Bochum durch einen Blitz-Hattrick einen Punkt. Gegen Holstein Kiel war er zumindest wieder auf dem Weg dorthin. Durch einen Doppelschlag in 123 Sekunden drehte der Stürmer im Alleingang ein 0:1 in ein 2:1. Doch dann wurde er unsanft ausgebremst und zog sich bei einem Sprint eine Muskelverletzung zu. Am Ende musste sich Bochum mit einem 2:2 begnügen - wer weiß, was mit Boadu auf dem Platz passiert wäre.

Die Elf des 21. Bundesliga-Spieltags von sportschau.de

Die Elf des Spieltags von der Sportschau