Neuer Mann für den FC Bayern Daley Blind - Erfahrung pur per Schnellschuss Stand: 06.01.2023 14:35 Uhr

Daley Blind war kaum auf dem Markt, da haben die Bayern schon zugeschlagen. Sie haben einen enorm erfahrenen Mann verpflichtet.

Manchmal geht halt alles ganz schnell - auch und gerade im Profifußball. Gerade erst war bekannt geworden, dass Daley Blind seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst hat, da schlug der FC Bayern zu. Blind wurde von seinem Berater angeboten, kontaktiert, verpflichtet und reist schon am heutigen Freitag mit den Bayern ins Trainingslager nach Katar.

"Hunger nach Titeln" ausschlaggebend

Und eine offizielle Pressemitteilung gab's auch gleich dazu: "Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen. Uns steht nun der wichtigste Teil der Saison bevor, in dem es um die Titel geht –und ein Verein wie der FC Bayern kann jede Trophäe gewinnen", sagte der 32-Jährige, der einen Vertrag bis Saisonende unterschrieb.

Der "Hunger nach Titeln" im Verein sei "ausschlaggebend" für seine Entscheidung gewesen: "Ich hoffe, ich kann meine Erfahrung einbringen, um der Mannschaft zu helfen, und werde alles für Bayern München geben." Blind spielt mit einem Defibrillator, der ihm 2019 nach einer Herzmuskelentzündung eingesetzt worden war.

Backup links hinten

Der 99-malige Nationalspieler, der für Oranje bei der WM in Katar in allen fünf Spielen bis zum Viertelfinal-Aus zum Einsatz gekommen war, kommt nach dem Ausfall von Lucas Hernandez als Backup für verschiedene Defensivpositionen zum FC Bayern. In erster Linie dürfte er für den Linksverteidiger-Posten vorgesehen sein - als Backup für Alphonso Davies.

Viel Erfahrung: Backup für Alphonso Davies

Für Ajax hatte er 333 Pflichtspiele bestritten. Der Sohn des früheren Abwehrchefs Danny Blind gewann siebenmal die Meisterschaft in der Eredivisie und zweimal den nationalen Pokal.

Vier Jahre bei Manchester United

Von 2014 bis 2018 lief er zudem für Manchester United auf und triumphierte 2017 in der Europa League, als die Engländer im Finale mit 2:0 gegen Ajax gewannen. Ein Jahr später kehrte er nach Amsterdam zurück.

Dort war er auch ausgebildet worden. 1998 war er als Achtjähriger in die Ajax-Jugendakademie gekommen, Ende 2008 erhielt er den ersten Profivertrag. Nach Anlaufschwierigkeiten (2010 wurde er für ein halbes Jahr zum FC Groningen ausgeliehen) schaffte er ab 2011 den Sprung in die Ajax-Stammelf. 2014 dann der Verkauf nach England für etwa 16 Millionen Euro. 2018 kehrte er für rund 20 Millionen Euro zu Ajax zurück.

Verabschiedung mit "Schmerz und Tränen"

Warum Blind überhaupt seinen "Lieblingsklub", wie er Ajax selbst nennt, nun verlassen hat - darüber gibt es nur Gerüchte. Denen zufolge hat er sich bereits im Herbst mit Trainer Alfred Schreuder überworfen. Der hatte ihn gewissermaßen aus der Startelf aussortiert und jüngere Spieler eingesetzt.

"Mit Schmerz im Herzen und Tränen in den Augen muss ich mich von euch und dem Verein verabschieden. Ich habe immer alles für euch und für unseren Verein gegeben. Es gibt also keinen Klub, für den ich jemals lieber gespielt hätte als Ajax" - so verabschiedete sich Blind in einem offenen Brief von den Ajax-Fans. Zu den Gründen für den Wechsel hielt er sich bedeckt: "So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt, aber aufgrund von ‚Umständen‘ ist es so gekommen."