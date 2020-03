Coronavirus - Bundesligaspiele vor leeren Rängen nur noch Frage der Zeit

Stuttgart meldete, dass das Spiel regulär stattfinden werde. In Leipzig beruft man sich darauf, dass Großbritannien kein Risikogebiet sei, die Gäste aus London stellten also kein erhöhtes Risiko dar, zudem wird das Spiel unter freiem Himmel ausgetragen. Damit halte man sich an die Handlungsempfehlung des Robert-Koch-Instituts.

In Mönchengladbach bestätigten Sprecher des Vereins und der Stadt, dass eine Entscheidung erst am Dienstag verkündet werde. Sollte das Spiel in Gladbach ohne Zuschauer stattfinden, wäre es das erste "Geisterspiel" in der Bundesliga-Geschichte. Für das Revierderby am Samstag zwischen Dortmund und Schalke rechnet der BVB "spätestens am Dienstag mit einer verbindlichen Entscheidung der zuständigen Behörden".

Hoher Druck auf Mönchengladbach