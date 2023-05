31. Bundesliga-Spieltag Freitag-Doppelpack, Kellerduell und Bayern auf Rekordjagd Stand: 04.05.2023 17:28 Uhr

Zwei Spiele an einem Freitag, das gab es zuletzt 2011. Hertha BSC ist im Kellerduell gegen Stuttgart zum Sieg verdammt, und den Bayern winkt ein Rekord. Alles Wichtige zum 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

1. FSV Mainz 05 - Schalke 04 (Freitag, 20.30 Uhr)

Der 1. FSV Mainz 05 musste am vergangenen Spieltag beim VfL Wolfsburg eine 0:3-Niederlage hinnehmen, damit endete für die Rheinhessen die Erfolgsserie von zehn ungeschlagenen Bundesliga-Spielen. Zu Hause läuft die Serie aber noch. Da ist Mainz seit sieben Bundesliga-Heimspielen unbesiegt.

Und besonders gerne spielen die Mainzer freitags. Die bisher letzte Heimniederlage an einem Freitag gab es vor mehr als vier Jahren - im Februar 2019 gegen Bayer Leverkusen. Die beiden jüngsten Freitagsduelle gewann Mainz zu Hause klar, 5:0 gegen Köln und 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

Schalke kommt an diesem Freitag (ab 20.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) allerdings mit Rückenwind. Nach dem Erfolg gegen Bremen hat S04 nur einen Punkt Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Jetzt könnten die "Knappen" vorlegen und mit einem weiteren Sieg (zumindest vorübergehend) auf Platz 14 springen. Und von den jüngsten fünf Duellen gegen die 05er ging keines verloren - gegen kein anderes Bundesliga-Team weisen die "Königsblauen" aktuell eine so lange Serie auf. Auch die gute Bilanz von Trainer Thomas Reis gegen die Rheinhessen könnte ein gutes Omen zu sein.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr)

Damit Leverkusen ausgeruht in das Europa-League-Halbfinale gegen die AS Rom gehen kann, wurde die Partie von Sonntag auf Freitag (ab 20.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) vorverlegt. Darüber regten sich die Kölner mächtig auf. "Kommt jetzt irgendwann jeder und sagt: Komm, wir haben ein wichtiges Spiel, lass mal aus übergeordneten Gründen verlegen?" , fragte Sportdirektor Christian Keller. Der neue Termin beschert der Bundesliga jedenfalls den ersten Freitag-Doppelpack seit dem 29. April 2011. Damals fiel der 1. Mai auf einen Sonntag, an dem keine Spiele stattfanden, weswegen am Freitag zwei Partien ausgetragen wurden.

Dabei sollten sich die Kölner mal lieber Gedanken machen um den guten Lauf, den der Gegner hat. Bayer Leverkusen ist mit Trainer Xabi Alonso seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen. Der FC reist allerdings mit zwei Auswärtssiegen in Serie an.

Die FC-Fans verweisen gerne darauf, dass eigentlich die Paarung gegen Mönchengladbach das echte Rheinderby ist, auf dem Platz scheinen die Spieler aber eher beim Duell gegen Leverkusen voll bei der Sache zu sein. So flogen in 96 Partien zwischen Köln und Mönchengladbach nur fünf Spieler vom Platz, in nur 69 Spielen zwischen Köln und Leverkusen waren es 20. Historisch gab es nur bei der Paarung Hamburger SV gegen Stuttgart mehr Platzverweise (21).

SC Freiburg - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach dem klaren Sieg im Pokal sind die Leipziger beim SC Freiburg jetzt auch in der Liga Favorit - obwohl sie in der Tabelle hinter den Breisgauern stehen. Das nennt man wohl, das Momentum auf seiner Seite zu haben. Vielleicht schlagen aber auch die Freiburger zurück und nehmen Revanche. "Das Spiel heute bedeutet nicht, dass wir da wieder chancenlos sind" , sagte auch SC-Trainer Christian Streich nach der Pokal-Schlappe.

Am Samstag (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) geht es um die Qualifikation für die Champions League. In den vergangenen Wochen wechselten sich beide Teams auf den Plätzen 4 und 5 der Tabelle immer wieder ab, umso wichtiger ist das jetzige Duell. Und das vor allem aus Leipziger Sicht. Bei einer Niederlage hätten die Sachsen schon fünf Punkte Rückstand auf den SC, bei einem Sieg hätten sie einen Punkt Vorsprung. Das nennt man dann wohl ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

Gut aufpassen sollten die Freiburger dabei auf Dani Olmo. Der Spanier war im Pokal mit einem Tor und drei Vorlagen der überragende Mann auf dem Platz.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach neun sieglosen Spielen durfte man sich bei Eintracht Frankfurt schon ein wenig Sorgen machen um die Zukunft von Trainer Oliver Glasner. Der sitzt nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale jetzt aber wieder halbwegs fest im Sattel. Dennoch setzt er darauf, dass seine "Pokal-Experten" am Samstag (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) auch mal wieder in der Bundesliga abliefern.

Nach einem Zwischenhoch mit zehn Punkten aus vier Spielen sind die Hoffenheimer wieder gefährlich nahe herangerückt an einen Abstiegsplatz. Trainer Pellegrino Matarazzo sprach deswegen vor der Partie gegen die Hessen auch von "ein wenig Druck auf dem Kessel."

Ein besonderes Spiel wird es für Andrej Kramaric. Der spielt seit mehr als sieben Jahren bei Hoffenheim und steht jetzt vor seinem 250. Pflichtspiel. Damit feiert er nicht nur ein Jubiläum, sondern wird auch der alleinige Rekord-Internationale der TSG: Er überholt den Bosnier Sejad Salihovic. Rekord-Torschütze ist Kramaric schon lange: 112-mal traf er für die TSG, davon 97-mal in der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Spiele zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum hatten es zuletzt meist in sich. In der vergangenen Saison in Bochum wurde Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann von einem vollen Bierbecher getroffen. Das Spiel wurde abgebrochen und 2:0 für die Gäste gewertet. Die hatten ohnehin schon 2:0 geführt. Dramatische Duelle gab es am Ende der Saison 2010/11, als beide Vereine in der Bundesliga-Relegation aufeinandertrafen. Damals setzten sich die Gladbacher durch und hielten die Klasse.

Vor allem die Gladbacher Fans würden es wohl begrüßen, wenn auch am Samstag (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) mal wieder ordentlich was los wäre bei einem Spiel ihres Teams. Denn die "Fohlen" siechen im Niemandsland der Tabelle geradezu dahin. Nur einen Sieg gab es in den neun jüngsten Bundesliga-Spielen. Bochum reist allerdings gerne an den Niederrhein. Mönchengladbach gewann von den acht jüngsten Bundesliga-Heimspielen gegen Bochum nur eines.

Es ist das Duell zweier Ecken-Liebhaber. Beide Teams trafen in dieser Saison jeweils sechsmal nach Ecken. Die Spezialisten heißen Jonas Hofmann und Philipp Förster, die jeweils vier Ecken zu Toren schlugen - das überbietet ligaweit nur Joshua Kimmich von den Bayern, auf dessen Ecken bereits sieben Treffer folgten.

FC Augsburg - Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Augsburg ist seit sieben Spielen sieglos und deshalb auch immer noch vom Abstieg bedroht. Zum Glück geht es für den FCA nun am Samstag (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) gegen den Lieblingsgegner. Und das ist, man glaubt es kaum, Union Berlin. Augsburg ist gegen die "Eisernen" seit fünf Spielen ungeschlagen und hat gegen die Berliner ohnehin die beste Bilanz.

Union wird aber diesmal besonders motiviert sein. Mit einem Sieg in Augsburg könnten die Köpenicker gleich zwei neue Vereinsrekorde in der Bundesliga aufstellen - die meisten Siege und die beste Punktausbeute. Zudem wäre dem Team Rang sechs und damit mindestens die Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League sicher.

Der FC Augsburg hat ein Torwartproblem. Mit Tomas Koubek zwischen den Pfosten gewann der Klub nicht nur in dieser Saison keines von acht Pflichtspielen, sondern saisonübergreifend sogar keine der jüngsten 16 Partien. In diesen 16 Pflichtspielen mit Koubek kassierte Augsburg satte 42 Gegentore. Den bisher letzten FCA-Sieg mit dem 30-jährigen Tschechen zwischen den Pfosten gab es im Dezember 2019 gegen Fortuna Düsseldorf. Augsburgs Stammkeeper Rafal Gikiewicz fehlt wegen Schulterproblemen.

Hertha BSC - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Im Kellerduell ist die Hertha fast schon zum Sieg verdammt. Wenn es schlecht läuft, könnte bei einer Niederlage gegen Stuttgart der Rückstand auf den Relegationsrang auf neun Punkte anwachsen - bei dann noch drei ausstehenden Partien. Trainer Pal Dardai, der zuletzt erst das Himmelfahrtskommando von Sandro Schwarz übernahm, konnte zum Start seiner ja schon dritten Amtszeit mit zwei Niederlagen das Ruder noch nicht herumreißen.

Die Stuttgarter wollen schnell die Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht aus den Köpfen bekommen. Schließlich ist ja am Samstag (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) wieder Bundesliga und da sind sie unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß noch ungeschlagen - zwei Siege, zwei Remis. Hoeneß hat übrigens eine große Hertha-Vergangenheit. Er spielte zehn Jahre für den Hauptstadtklub, allerdings nie in der Bundesliga. Sein Vater Dieter war sogar fast 13 Jahre bei der Hertha.

Die Berliner sollten bis zum Schlusspfiff hellwach sein. In der Hinrunde siegten die Schwaben durch einen Treffer von Konstantinos Mavropanos in der achten Spielminute der Nachspielzeit mit 2:1 - durch das späteste Tor in der laufenden Saison.

Werder Bremen - Bayern München (Samstag, 18.30)

Es ist der Evergreen der Bundesliga-Geschichte. Zum 112. Mal treffen der FC Bayern und Werder Bremen dort am Samstag (ab 18.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) aufeinander. Und es steht ein Rekord an. Die Münchner verloren keins der jüngsten 26 Bundesliga-Spiele gegen die Norddeutschen. Der bisher letzte Erfolg gelang dem SV Werder im September 2008. Da war Bayerns Mittelfeldspieler Jamal Musiala fünf Jahre alt.

In der Bundesliga-Historie gab es nur eine Paarung mit ebenso vielen ungeschlagenen Spielen eines Teams in Serie: Leverkusen blieb von 1994 bis 2010 gegen Mönchengladbach 26 Mal in Folge ohne Niederlage. Dieser Rekord kann nun von den Bayern übertroffen werden. Für den Rekordmeister spricht, dass Werder in dieser Saison Letzter der Heimtabelle ist.

An Marvin Ducksch liegt es nicht. Der erzielte in der Rückrunde nicht nur ligaweit die meisten Tore (9), er gab auch die meisten Torschüsse ab (38). Ducksch wurde in Dortmund geboren und hat selbst viele Jahre für den BVB gespielt. Er würde den Schwarz-Gelben im Titelrennen nun bestimmt zu gerne unter die Arme greifen, er hat in seinen bisherigen zwei Bundesliga-Spielen gegen die Münchner aber nicht getroffen und beide Spiele verloren.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (Sonntag, 17.30)

Die lang ersehnte Tabellenführung der Dortmunder hat ja nicht allzu lange gehalten. Jetzt ist der BVB im engen Meisterrennen wieder in der Verfolgerrolle und muss im Sonntagsspiel (ab 18.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) nachlegen – was auch psychologisch immer so ein wenig ungünstig ist. Vielleicht hilft ein Blick auf die Heimstärke. Die Borussia führt die Heimtabelle der Bundesliga mit zwölf Siegen aus 14 Partien an und feierte zuletzt neun Heimsiege in Folge. Und Wolfsburg gewann in Dortmund im Dezember 2012 zum bisher letzten Mal.

Was sich aber durchaus ändern könnte. Denn Wolfsburg belegt hinter den Bayern und Freiburg den dritten Platz der Auswärtstabelle, unter anderem wurden drei der jüngsten vier Gastspiele gewonnen. Insgesamt gab es sieben Auswärtsdreier. Und die "Wölfe" sind langsam, still und heimlich auf Platz sieben der Tabelle geklettert.

Es treffen die Trainer mit den "goldensten Händchen" aufeinander: Dortmunds Trainer Edin Terzic wechselte schon 13 Joker-Tore ein, Wolfsburg-Coach Niko Kovac 12. Das sind ligaweit die Spitzenwerte. Und: Auch bei den Toren nach Freistoß-Situationen stellen Dortmund (6 Treffer) und Wolfsburg (5) die gefährlichsten Bundesliga-Teams. Fouls um den eigenen Strafraum herum sollten also vermieden werden.

