12. Spieltag der Fußball-Bundesliga Union, Bayern, Freiburg, Frankfurt - vier Teams greifen nach der Spitze Stand: 27.10.2022 23:55 Uhr

Langeweile? Welche Langeweile? Die Verantwortlichen der Fußball-Bundesliga klagen schon länger über fehlende Spannung. Und dürften nun aufatmen.

Denn vor dem 12. Spieltag sind die Mannschaften auf den Plätzen 1 (Union Berlin, 23 Punkte) bis 8 (RB Leipzig, 16) jeweils nur einen Punkt voneinander getrennt. Auch hinter Leipzig und den zwei punktgleichen Teams aus Mönchengladbach und Köln geht es im selben Takt weiter - ehe bei Hertha BSC (11 Punkte) auf Platz 13 die Abstiegszone beginnt. Einen solch geringen Abstand gab es zu diesem Zeitpunkt der Saison zuletzt vor 13 Jahren. Die ersten vier Teams haben alle die Chance, Tabellenführer zu werden, aber auch die anderen Mannschaften könnten im engen Tableau mit einem Sieg einen großen Sprung machen.

SV Werder Bremen - Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr)

Werder Bremen hat zuletzt dreimal in Folge verloren und keinen Treffer erzielt. Wo bei manch anderen Vereinen in den Krisenmodus geschaltet wird, bleibt beim SV Werder alles auffallend ruhig. Zum einen liegt der Aufsteiger mit 15 Punkten nach wie vor absolut im Soll. Zum anderen haben sie mit Niklas Füllkrug einen Stürmer, bei dem die Experten auf allen Kanälen seit Wochen eine Berufung für die WM fordern. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Leanardo Bittencourt setzten die Bremer ein weiteres Signal. Gegen die Hertha muss Werder ohne Kapitän Marco Friedl nach dessen Platzverweis in Freiburg bestehen.

buten un binnen "Es passt einfach": Darum hat Bittencourt bei Werder verlängert Die Nachricht der Vertragsverlängerung von Leonardo Bittencourt kam überraschend. Ob er wie Niclas Füllkrug auf Geld verzichtet, wollte er nicht verraten.

Bei den Berlinern kehrt Davie Selke an die frühere Wirkungsstätte zurück, wird sich aber wohl weiter mit der Reservistenrolle zufrieden geben. Hertha-Coach Sandro Schwarz betonte aber noch einmal die wichtige Rolle, die Selke im Team habe. " Auf dem Trainingsplatz, in der Kabine. Er pusht die Jungs von außen ", sagte Schwarz. Sätze, die wohl kein Stürmer gerne von seinem Trainer hören möchte.

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Die englische BBC fragte in dieser Woche besorgt: Ist die Dominanz des FC Bayern schlecht für die Fußball-Bundesliga? Prinzipiell eine berechtigte Frage, nach nunmehr zehn Titeln in Serie für den Rekordmeister. Aktuell belegen die Münchner in der Tabelle zwar nur den ungewohnten zweiten Platz. Doch der Trend der vergangenen Wochen weist klar in die altbekannte Richtung: Dortmunds Last-Minute-Ausgleich im Liga-Gipfel wirkte offenbar wie ein Weckruf: Im Anschluss fegten die Münchner über Freiburg, Hoffenheim und den FC Barcelona hinweg, mit insgesamt 10:0 Toren.

Selbst das Problem mit dem im Kader unauffindbaren Mittelstürmer hat sich vorerst erledigt: Eric-Maxim Choupo-Moting, einst beim Gegner aus Mainz zum Stürmer von Erstliga-Format gereift, traf natürlich auch wieder beim locker herausgespielten 3:0-Erfolg im Camp Nou. Der "kicker" sieht den Rekordmeister schon wieder "im Flow". Sollte Überraschungs-Tabellenführer Union Berlin erneut Punkte liegen lassen, könnten die Münchner bei einem Sieg gegen Mainz wieder ihren Stammplatz ganz oben einnehmen. Auch wenn gegen den Tabellenfünften Vorsicht geboten ist, die Mainzer kommen als aktuell beste Auswärtsmannschaft der Liga nach München.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

Das Duell zweier Champions-League-Klubs, die auch sonst einiges gemein haben in dieser Saison, inklusive unerwünschter Entwicklungen: Beide Vereine haben bereits den Trainer getauscht, rangieren in der Tabelle hinter den eigenen Ansprüchen - verzeichneten aber zuletzt einen zaghaften Aufwärtstrend. Leipzig durfte unter der Woche mit dem Sieg gegen Real Madrid sogar eine rauschhafte Europapokal-Nacht feiern und steht in der Liga nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage erstmals in der oberen Tabellenhälfte.

Bayer Leverkusen landete beim 2:2-Unentschieden gegen Atletico zumindest einen Teilerfolg - und arbeitete dabei erfolgreich gegen das rätselhafte Elfmeter-Trauma: Zuletzt hatte Bayer 04 dreimal vom Elfmeterpunkt versagt und kassierte selbst fünf Gegentore vom Punkt - bis Keeper Lukas Hradecky gegen Atletico in der Nachspielzeit den Strafstoß von Yannick Carrasco parierte. " So ein Spiel haben wir einfach gebraucht", sagte Nadiem Amiri nach einem emotionalen Ausgang. In der Liga allerdings brauchen die Leverkusener (Platz 15, 9 Punkte) weiter dringend Punkte.

VfL Wolfsburg - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Noch so ein Klub, der von der irre engen Tabellenkonstellation profitiert: Noch vor drei Wochen hätte man wohl eher Geld darauf gesetzt, dass Gianni Infantino die WM-Vergabe nach Katar als "großen Fehler" bezeichnen würde, als dass der VfL Bochum die Klasse halten könnte. Die Bochumer standen nach acht Spieltagen ohne Sieg scheinbar aussichtslos am Tabellenende. Doch ein Trainerwechsel und zwei Siege später, unter anderem gegen das als fast unschlagbar geltende Union Berlin - und der VfL ist auf einmal wieder im Geschäft. Die "Rote Laterne" haben sie schon an Schalke abgegeben, mit einem Sieg in Wolfsburg könnten die Bochumer sogar die Abstiegsplätze verlassen.

Allerdings hat Bochum in dieser Saison auswärts noch keinen einzigen Punkt geholt. Wolfsburg wiederum blieb zuletzt viermal in Folge ungeschlagen. Dass die Wolfsburger dennoch nur mit 11 mageren Punkten auf Platz 14 herumkrebsen, hat vor allem mit dem Katastrophen-Start in die Saison zu tun. Die Wolfsburger verbreiteten vor dem Spiel gegen Bochum Zuversicht. Auch mit der Ansage, trotz Energiekrise bei den Spielen nicht auf die gewohnte Lightshow verzichten zu wollen, die unter anderem bei eigenen Toren über die Bühne geht.

VfB Stuttgart - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Der VfB Stuttgart ist einer der fünf Klubs, die schon den Trainer gewechselt haben. Die Zwischenbilanz nach drei Spielen unter Interimscoach Michael Wimmer schwankt bislang zwischen den Extremen: Zwei deutlichen Siegen gegen Bochum und im Pokal gegen Bielefeld steht das 0:5-Debakel in der Vorwoche in Dortmund gegenüber. Wimmer versprach, dass die Mannschaft gegen Augsburg "ein anderes Gesicht zeigen" werde. Zugleich meldete er Ansprüche an, den Posten des Cheftrainers auf Dauer zu übernehmen. Die neu entfachte Euphorie bei den Heimspielen haben auch die VfB-Verantwortlichen genau registriert, aber auch die Ergebnisse: Der VfB hat weiterhin erst einen Saisonsieg auf dem Konto.

Beim FC Augsburg zeigt die Kurve nach unten, zuletzt blieben sie erstmals unter Coach Enrico Maaßen vier Pflichtspiele in Folge sieglos. Beim 3:3 gegen Leipzig, nach 3:0-Führung, waren es erneut späte Gegentore, die den Augsburgern das Ergebnis verhagelten. Noch haben die Augsburger, die weiter auf den verletzten Keeper Rafal Gikiewicz verzichten müssen, ein scheinbar beruhigendes Polster von sechs Punkten auf Platz 16 und auf den Gegner aus Stuttgart. Bei einem Stuttgarter Sieg würden sie aber mit hineingezogen werden ins Schlamassel.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr)

Das Topspiel am Samstagabend - vorerst noch um 18.30 Uhr. Die Liga machte nun Gedankenspiele publik, das späte Samstagsspiel künftig auf 20.30 Uhr zu terminieren. Das Duell der Champions-League-Klubs Frankfurt und Dortmund würde auf jeden Fall echte Samstagabendunterhaltung versprechen: Beide machten unter der Woche in der Königsklasse erfolgreich Werbung in eigener Sache. Der BVB trotzte Manchester City ein Unentschieden ab und schaffte vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale, auch Frankfurt hat nach dem Sieg gegen Marseille alle Chancen aufs Weiterkommen.

In der Liga ist die Eintracht nach wechselhaftem Start auf einmal stabil und mit 12 Punkten sogar das erfolgreichste Team der vergangenen fünf Spieltage. Dortmund hingegen hatte zuletzt auswärts schwer zu kämpfen, mit drei Niederlagen in Folge und anschließender Sinnkrise. Sollte dem BVB ausgerechnet bei den starken Frankfurtern die Trendwende gelingen, wäre dies ein echter Stimmungs-Booster für die restlichen Spieltage vor der WM-Pause.

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15.30 Uhr)

Nach der Niederlage in Bochum ist Union Berlins Vorsprung auf die Konkurrenz zusammengeschrumpft - die Berliner müssen ihre Tabellenführung nun erstmals seit Wochen richtig verteidigen. In der vergangenen Woche sahen sich die Köpenicker zudem mit den branchenüblichen Begehrlichkeiten konfrontiert: Sheraldo Becker, seit Wochen der gefährlichste Offensivmann, äußerte sich in niederländischen Medien zu einem möglichen Wechsel " zu einem Topklub nach Deutschland oder England ", nach den Abgängen von Taiwo Awoniyi und Grischa Prömel droht Union weiter zum Opfer des eigenen Erfolgs werden. Ein erneuter Mutmacher war aber am Donnerstagabend (27.10.2022) das stabile 1:0 in der Europa League gegen Sporting Braga.

Borussia Mönchengladbach tritt schon zum dritten Mal in dieser Saison beim amtierenden Tabellenführer an - bei den zwei Gastspielen bei den Spitzenreitern aus München und Freiburg holte die Borussia jeweils einen Punkt. Mehr aber auch nicht - der letzte Auswärtssieg in der Liga stammt vom 29. Spieltag der Vorsaison, als man aus Fürth alle drei Punkte mitnehmen konnte. Ein Sieg an der Alten Försterei wäre deshalb mehr als ein Geburtstagsgeschenk für Trainer Daniel Farke, der am Sonntag 46 Jahre alt wird.

FC Schalke 04 - SC Freiburg (Sonntag, 17.30 Uhr)

Der FC Schalke 04 arbeitete in dieser Woche wieder ordentlich an seinem Ruf als "Chaos-Club". Nahezu zeitgleich mit der Bekanntgabe, dass Thomas Reis neuer Trainer wird, verkündete Sportdirektor Rouven Schröder seinen plötzlichen Rücktritt. Bei der Vorstellung des neuen Trainers überraschte Sportvorstand Peter Knäbel mit einer sehr emotionalen Abschiedsrede für Schröder, hatte aber sonst keine Erläuerungen zu dessen Abgang zu bieten.

Sportlich steht Reis, der schon vor der Saison als Schalke-Coach gehandelt wurde, vor der Herausforderung, den schon seit Wochen wie ein Tabellenletzter auftretenden Klub neue Hoffnung zu geben.

Der SC Freiburg ist allerdings alles andere als ein Aufbaugegner, die Freiburger haben nur eins der vergangenen zehn Partien verloren und schielen in der Tabelle nach ganz oben. Fraglich ist nur, wieviel Kraft die sensationelle zweite Halbzeit am Donnerstagabend gegen Olympiakos Piräus gekostet hat, als Freiburg noch den 1:1-Ausgleich und damit das Achtelfinale in der Europa League erzwang.

1. FC Köln - 1899 Hoffenheim (Sonntag, 19.30 Uhr)

Krisentreffen - so würde man normalerweise das Duell zweier Klubs betiteln, die zuletzt 14 Tore in vier Spielen kassiert haben (Köln) beziehungsweise nur eine von fünf Partien gewonnen haben (Hoffenheim). FC-Coach Steffen Baumgart braucht man damit aber nicht zu kommen, im SZ-Interview kritisierte er einmal mehr die aus seiner Sicht überzogene Erwartungshaltung und "die negative Stimmung" in Teilen des Kölner Umfelds. Die Fans, die ihr Team auch nach der 0:5-Abreibung in der Vorwoche in Mainz feierten, nahm Baumgart dabei ausdrücklich aus.

So ganz wettbewerbsgerecht wird das Spiel aber in keinem Fall, denn Köln muss nach dem Nebel-Chaos mit Spielabbruch in Slovacko am Freitagmittag (!) erst nochmal Europa Conference League spielen.

Allerdings kommt mit Hoffenheim ein echter Angstgegner nach Müngersdorf. Die Kraichgauer haben die vergangenen acht Duelle gegen Köln alle gewonnen. Mit einer weiteren Niederlage würden die Kölner sogar einen Negativrekord einstellen - neunmal in Folge hat der FC bislang nur gegen den FC Bayern verloren. Der letzte Kölner Sieg gegen Hoffenheim datiert vom April 2015, noch unter Trainer Peter Stöger.