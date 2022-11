13. Spieltag Auswärts-Ängste in der Bundesliga Stand: 03.11.2022 20:22 Uhr

Bochum, Stuttgart, Köln, Schalke, aber auch Leipzig - gleich fünf Teams in der Fußball-Bundesliga hatten zuletzt auswärts massive Probleme. Sie alle bekommen am 13. Spieltag die Chance, dies zu ändern.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr)

Seit Mitte Oktober heißt der Trainer beim VfB Stuttgart nicht mehr Pellegrino Matarazzo, sie suchen im Ländle einen Nachfolger. Vielleicht haben sie ihn aber auch längst gefunden. Michael Wimmer, 42, ist gerade Nachfolger auf Zeit, mit ihm hat der VfB in drei Ligaspielen sechs Punkte geholt - und damit mehr als in neun Spielen unter Matarazzo.

Doch an Stuttgarts Auswärtsphobie hat auch Wimmer nichts ändern können. In diesem Jahr hat Stuttgart noch kein Auswärtsspiel in der Bundesliga gewonnen, zuletzt gab es ein 0:5 bei Borussia Dortmund. Blöd nur, dass am Freitagabend wieder ein Auswärtsspiel ansteht. Gegner dann ist Borussia Mönchengladbach - und das ist nun eine Mannschaft, die in dieser Saison vier Bundesligaspiele gewonnen hat, es waren immer Heimspiele.

Borussia Dortmund - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach 90 Minuten "herumjoggen" (O-Ton Emre Can) im bedeutungslosen Champions-League-Spiel in Kopenhagen sollte Borussia Dortmund in der Bundesliga wieder eine Schippe drauflegen. Zwar kommt mit dem VfL Bochum das einzige Team, das in dieser Saison auswärts alle Spiele verloren hat. Das bislang letzte Mal aber, dass Bochum als Gast etwas mitnehmen konnte, war am 32. Spieltag der vergangenen Saison - beim irren 4:3-Erfolg in Dortmund.

Die Bochumer haben sich nach der 0:4-Pleite aus der Vorwoche in Wolfsburg selbst in die Pflicht genommen. Einen ähnlich wehrlosen Auftritt werde es nicht geben, schon weil das Derby für die Fans "etwas Besonderes" sei, sagte Coach Thomas Letsch: "Man fällt zweimal um, dann ist man drüben in Dortmund. Ich freue mich auf das Spiel."

1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

An den nächsten Gegner haben sie beim 1. FSV Mainz 05 keine so guten Erinnerungen. Beim bislang letzten Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg war Mainz nach knapp zwanzig Minuten schon ein Spieler weniger und lag zur Pause 0:5 zurück, es war auch das Endergebnis. Überhaupt, die Wolfsburger sind kein Mainzer Lieblingsgegner: Fünf der vergangenen sieben Spiele gegen den VfL hat Mainz verloren.

Sorgen dürfte den Mainzern vor dem Wiedersehen auch die Entwicklung beim Gegner machen. Wolfsburgs Start in die Saison war kein guter, doch zuletzt hat der VfL überzeugt. Sie sind dort seit fünf Spielen ungeschlagen.

TSG Hoffenheim - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

Bei der TSG hat Trainer André Breitenreiter die Schotten dicht gemacht. Lediglich 13 Tore kassierten die Hoffenheimer in dieser Spielzeit bislang. Das sind nach dem FC Bayern und Union Berlin die drittwenigsten der Liga und für die TSG der beste Wert seit elf Jahren. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zuletzt nicht sonderlich gut lief. Aus den vergangenen sechs Spielen gab es nur einen Sieg (bei Schlusslicht Schalke), zudem drei Remis und zwei Niederlagen. Das ist zu wenig für die hohen TSG-Ansprüche.

Andersläufig ist der Trend bei den Sachsen. Kein Team ist aktuell in der Bundesliga länger ungeschlagen als RB, nämlich fünfmal. Trainer Marco Rose führte sein Team seit Amtsantritt von Rang zwölf auf Rang sechs. Mit Rose sammelten die Leipziger in sieben Spielen 14 Punkte. Allerdings warten sie schon länger auf einen Auswärtssieg, genauer gesagt seit acht Spielen. Der Ausfall von Timo Werner kommt da umso ungelegener.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Eintracht befindet sich noch im Champions-League-Taumel, da wartet nun in Augsburg der harte Liga-Alltag. Allerdings kommen die Hessen mit geballter Auswärtspower. Nicht nur bei Sporting Lissabon bestand die Glasner-Elf (und zog ins Achtelfinale ein), sondern auch in der Bundesliga. Drei der jüngsten vier Auswärtsspiele gewann Frankfurt in der Bundesliga und rückte damit in der Auswärtstabelle auf Rang sechs vor.

Bei den Augsburgern ist der gute Saisonstart zuletzt etwas getrübt worden. Fünfmal blieb man in Folge sieglos (zwei Remis, drei Niederlagen), wobei das jüngste Heimspiel einen kuriosen und aus FCA-Sicht eher enttäuschenden Verlauf hatte. Nach 3:0-Führung gegen Leipzig hieß es am Ende nur 3:3. Nun muss Trainer Enrico Maaßen sein Mittelfeld umbauen. Carlos Gruezo und Elvis Rexhbecaj sind gelb-gesperrt nicht dabei.

Hertha BSC - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

Der FC Bayern ist nach trüblichen Spätsommertagen an den Spieltagen drei bis sieben (ohne Sieg) längst wieder im Bayern-Modus. Das Torkonto der Münchner steht inzwischen bei 38. Ein weiteres Torfestival wie zuletzt gegen Mainz mit sechs Toren - und der Uralt-Rekord aus der Saison 1976/77 wäre eingestellt. Damals schossen die Bayern die Liga nach 13 Spieltagen mit 44 Treffern kurz und klein.

Die Chancen stehen wohl nicht zu groß, dass ausgerechnet die Hertha aus Berlin die jüngste Münchner Siegesserie beendet. Viel Selbstvertrauen haben die Hauptstädter nicht, nur zwei Siege gab es bisher in dieser Saison. Und ein Blick in die Historie verheißt auch nicht viel Gutes: ein Punkt gab es für die Hertha aus den vergangenen sieben Spielen gegen Bayern München.

Werder Bremen - FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr)

Das Topspiel am Samstagabend bestreiten die zwei Aufsteiger - warum auch nicht, schließlich sind Werder und Schalke nach wie vor große Namen in der Liga. Bei Bremen lief es bislang allerdings deutlich besser als beim anderen Auftsteiger aus Gelsenkirchen. Beim spät erzielten Siegtor gegen Hertha demonstrierten die Bremer einmal mehr ihre Gefährlichkeit vor allem in der Schlussphase: Fast die Hälfte ihrer Saisontore (zehn von 21) fielen erst nach der 82. Minute. Dass Niclas Füllkrug mit dem Treffer gegen die Hertha seine Ladehemmung überwunden hat, ist eine weitere gute Nachricht für den SV Werder.

Die "Königsblauen" wären froh, wenn sie überhaupt mal treffen würden. Auch unter dem neuen Coach Thomas Reis blieb Schalkes Harmlosigkeit in der Offensive zunächst bestehen. Schalke hat nach zwölf Spieltagen magere elf Tore erzielt, genauso viele Scorerpunkte wie Werder-Stürmer Füllkrug alleine verbucht hat. Die zuletzt sechs Niederlagen in Folge bedeuten für Schalke einen negativen Klubrekord. Der Tabellenletzte sollte bald anfangen zu punkten, sonst droht eine lange, umso deprimierendere Winter-WM-Pause.

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr)

Mit dem irren Last-Minute-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach hat Union Berlin den Angriff der Verfolger, unter anderem ein gewisser FC Bayern München, erfolgreich abgewehrt und die Tabellenführung verteidigt. Schwer zu glauben, aber Union steht seit nunmehr sieben Spieltagen ganz oben. Fast noch schwerer zu glauben: Union hat 17 Punkte mehr auf de Konto als der Gegner aus Leverkusen, der als Champions-League-Teilnehmer in die Saison gestartet ist.

Leverkusen ist auch nach dem Trainerwechsel von Gerardo Seoane zu Xabi Alonso noch nicht entscheidend vorangekommen und ist inzwischen sogar auf den Relegationsplatz abgerutscht. Ein Grund für die Krise, neben der anfälligen Defensive (25 Gegentore), ist die auffällige Heimschwäche: Von den bisherigen sechs Spielen in dieser Saison in der BayArena gewann Leverkusen nur gegen das aktuelle Schlusslicht Schalke (4:0 beim Debüt von Xabi Alonso). Ein Sieg gegen den Tabellenführer könnte dafür ein echter Stimmungs-Booster werden.

SC Freiburg - 1. FC Köln (Sonntag, 17.30 Uhr)

Der SC Freiburg überwintert erstmals im Europapokal und spielt in der Bundesliga bislang sogar die beste Saison überhaupt: 24 Punkte aus zwölf Spielen, so viel hatte der SC in seiner Klubgeschichte noch nie auf dem Konto. In den vergangenen zehn Spielen hat Freiburg nur einmal verloren, dafür mit dem 0:5 beim FC Bayern umso deutlicher.

Fünf Gegentore hat Köln auswärts zuletzt sogar zweimal in Folge kassiert. Der FC ächzt unter einer langen Verletztenliste und der Doppelbelastung, erstaunte aber zuletzt mit großer Laufbereitschaft: In der vergangenen Woche traten die Kölner wegen des Spielabbruchs beim 1. FC Slowacko international sogar erst am Freitag an. Zwei Tage darauf zeigten sie dennoch die beste Laufleistung der Saison, liefen mehr als die ausgeruhten Hoffenheimer (122,5 Kilometer versus 119,7). Aber auch Freiburg gehört zu den laufstärksten Teams der Liga. Anders als FC-Coach Steffen Baumgart konnte Christian Streich in der Europa League beim bedeutungsosen Spiel gegen Qarabag fast seine komplette erste Elf schonen.