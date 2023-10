Bochum-Torhüter hält zwei Elfmeter Riemann bringt Leipzig zur Verzweiflung und um den Sieg Stand: 07.10.2023 17:24 Uhr

Der VfL Bochum hat in der Fußball-Bundesliga einen überraschenden Punktgewinn bei RB Leipzig gefeiert. Vor allem zwei von Manuel Riemann abgewehrte Strafstöße waren am Samstag (07.10.2023) beim 0:0 entscheidend.

Erst der Triplesieger, dann der 16. der Bundesliga - Leipzig wandelte in dieser Woche zwischen zwei Fußball-Welten. Nachdem das Team von Trainer Marco Rose beim 1:3 gegen Manchester City in der Champions League lange weniger als 20 Prozent Ballbesitz hatte, war schon vorher klar, dass es gegen Bochum ein ganz anderes Spiel werden dürfte. Und so kam es auch. RB hatte von Beginn an die Kontrolle, der VfL verteidigte leidenschaftlich.

Recht lange neutralisierten sich diese beiden Ansätze, vor den Toren passierte wenig bis nichts. Ein Foul von Keven Schlotterbeck veränderte dann die Dynamik des Spiels. Im eigenen Strafraum holte er Xavi Simons von den Beinen und es gab Elfmeter für Leipzig. Simons übernahm den Strafstoß, seine Ausführung hätte aber kaum schlechter sein können: Der Niederländer schoss unplatziert und mit sehr wenig Tempo, sodass Manuel Riemann keine Probleme hatte, den Roller festzuhalten (27.).

Leipzig statistisch überlegen, aber insgesamt schwach

Der Bochumer Torhüter hatte dann auch einen großen Anteil an der ersten Großchance der Gäste. Riemanns langen Ball verlängerte Goncalo Pacienca, doch Takuma Asano verfehlte freistehend das gegnerische Tor (35.).

Es waren die einzigen erwähnenswerten Aktionen in einer insgesamt enttäuschenden ersten Halbzeit aus Leipziger Sicht. RB hatte zwar deutliches Übergewicht mit 11:3 Torschüssen, 12:3 Flanken, 72 Prozent Ballbesitz und mehr gewonnenen Zweikämpfen - aber fußballerisch war es gemessen an den hohen Ansprüchen des Pokalsiegers zu wenig. Vor allem im letzten Drittel, wo Benjamin Sesko und Manchester-Torschütze Lois Openda kaum in Szene gesetzt wurden.

Auch Forsberg scheitert an Riemann

Die Erwartungen der heimischen Fans und des Trainerteams um Rose, dass es die Mannschaft nach der Halbzeitpause besser machen würde, wurden dann bitter enttäuscht. Bochum hatte per Freistoß von Kevin Stöger, der knapp am Tor vorbeiging, die nächste Möglichkeit (48.), während dem Leipziger Offensivspiel Ideen, Tempo und Leichtigkeit fehlten.

Rose reagierte und brachte die beiden RB-Urgesteine Emil Forsberg und Yussuf Poulsen in die Partie - und die sorgten sofort für Aufregung. Poulsen wurde bereits zwei Minuten später von Ivan Ordets gefoult und holte den zweiten Leipziger Elfmeter heraus. Den übernahm Forsberg, etatmäßiger Schütze des Rose-Teams, doch auch dessen Versuch verunglückte ähnlich wie der von Simons - Riemann wehrte seinen zweiten Elfmeter ab (61.).

Riemann und die Strafstöße - es ist eine Erfolgsgeschichte für den Bochumer Keeper. Nur zwölf der jüngsten 23 Elfmeter wurden gegen ihn verwandelt. Eine Quote von unter 50 Prozent, die ihm Tor landen, sind für einen Torhüter eine unglaublich gute Quote. Jetzt war die Frage: Wird Elfmeterheld Riemann auch zum Punktegaranten oder findet Leipzig doch noch einen Weg, um an ihm vorbeizukommen?

Poulsen vergibt auch die letzte Chance

Erstmal zeigte sich Bochum selbst wieder in der Offensive. Pacienca schoss zunächst aus 17 Metern knapp am langen Pfosten vorbei (64.), ebenfalls recht nah dran war Cristian Gamboa, dessen Versuch das Tor auch nur um einen halben Meter verfehlte (72.). Auf der anderen Seite glänzte dann wieder Riemann. Einen Kopfball von Poulsen kratzte der 35-Jährige aus dem langen Eck (76.).

Ansonsten rannte Leipzig zwar an, aber konnte sich nicht mehr entscheidend durchsetzen. Auch, weil Riemann nicht nur auf der Linie glänzte, sondern auch mehrere Flanken problemlos abfangen konnte. Und so sicherte der Torhüter den vierten Bochumer Punkt in dieser Saison, während Leipzig zwar zum fünften Mal in Folge in der Liga ungeschlagen blieb, gerade aufgrund der beiden Elfmeter jedoch zwei Punkte herschenkte.

Leipzig in Darmstadt, Bochum gegen Freiburg

Am kommenden Spieltag treffen die Leipziger auf den SV Darmstadt (Samstag, 21.10.2023 um 15.30 Uhr). Zur selben Zeit rollt der Ball in Bochum bei der Partie gegen den SC Freiburg.