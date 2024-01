Götze mit entscheidendem Tor Frankfurt gewinnt mit Mühe gegen Mainz und bleibt oben dran Stand: 26.01.2024 23:29 Uhr

Eintracht Frankfurt hat durch einen Heimsieg gegen Mainz 05 den Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga gehalten.

Nach dem 1:0 (0:0) gegen Mainz bleibt Frankfurt Tabellensechster und steht vorläufig zwei Punkte hinter dem Fünften Borussia Dortmund. Mainz bleibt weiter in der Abstiegszone auf dem Relegationsplatz und steht nur wegen der besseren Tordifferenz vor Köln und Darmstadt.

Das entscheidende Tor schoss Mario Götze. "Wir waren nicht gut nach vorne, gewinnen aber das Spiel" , sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller im ARD-Hörfunk. "Wir wissen dass es ein Zufallstor war. Aber wir müssen uns nicht für den Sieg entschuldigen."

Mainz mit guten Chancen, aber Götze trifft im Nachsetzen

Beide Teams hatten in der ersten Hälfte gute Chancen. Marco Richter verpasste in der 3. Minute die Führung für Mainz, Eric Dina-Ebimbe verpasste das 1:0 für Frankfurt bei einem Kopfball (27.). Frankfurts Niels Nkounkou rettete in der 43. Minute in höchster Not, als der Mainzer Silvan Widmer auf der linken aufs kurze Eck gezielt hatte. Mainz war auch nach Wiederanpfiff der Führung nahe, Karim Onisowo köpfte in der 53. Minute knapp am Tor vorbei. Frankfurt hatte dann durch Nkounkou eine gute Chance, der das Tor aber knapp verfehlte (65.).

Hugo Larsson und Tom Krauß im Zweikampf

Für die Entscheidung sorgte Mario Götze. Ein abgefälschter Schuss landete vor seinen Füßen, seinen Schuss wehrte der Mainzer Torwart Robin Zentner zunächst ab, den Abpraller köpfte Götze aber in das leere Tor. Das Tor wurde lange geprüft, die Bilder belegten aber, das Götze knapp nicht im Abseits stand. "Ich bin davon ausgegangen, dass ich im Abseits stand" , sagte Götze der Sportschau. "Deswegen hab ich erstmal nur gelacht - und gewartet."

Abschied von Präsident Peter Fischer

Peter Fischer wurde vor dem Spiel verabschiedet, das Heimspiel gegen Mainz war sein letztes als Präsident. "Das ist schwer, da wird das Herz schwer" , sagte Fischer in der ARD.

"Man kann im Rückblick ein Stück weit stolz sein. Als ich angefangen habe, war hier wenig bis gar nix in Strukturen und Möglichkeiten. Und der Name Eintracht Frankfurt hat uns keine Türen aufgemacht" , sagte Fischer. "Aber wer uns früher keine Tür aufgemacht hat, dem kann ich heute sagen: 'Du kriegst keine Dauerkarte.' So hat sich das gewandelt."

Mainz gegen Werder, Eintracht in Köln

"Für mich war es ein klassiches Unentschieden-Spiel" , sagte der Mainzer Trainer Jan Siewert und fügte mit Blick auf das Frankfurter Tor hinzu: "Das sind die Momente, in denen man noch wacher sein muss."

Der FSV empfängt am 20. Spieltag Werder Bremen (Samstag, 03.02.24 um 15.30 Uhr). Die Frankfurter müssen im Abendspiel beim 1. FC Köln ran (18.30 Uhr).