Larsson und Knauff treffen Frankfurt siegt souverän gegen Heidenheim

Eintracht Frankfurt hat sich im Rennen um die internationalen Plätze der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet und am Sonntag (08.10.2023) den 1. FC Heidenheim verdient mit 2:0 (1:0) bezwungen.

Die Gäste hatten die Partie schon deutlich zu passiv begonnen, vor allem im Mittelfeld gab es zu wenig Gegenwehr bei den Vorstößen der Eintracht. In der 4. Minute gab es die erste Schrecksekunde für die Gäste, weil Schiedsrichter Daniel Schlager ein Handspiel von Tim Siersleben erkannt haben wollte. Der VAR hob die Elfmeter-Entscheidung aber wieder auf, weil Siersleben den Ball nur im Rippenbereich touchiert hatte.

Ngankam schießt Elfmeter in die Wolken

Offensiv kam in der Folge von den Gästen auch weiterhin wenig, die Eintracht machte Druck, ließ aber auch in der letzten Linie die entscheidende Konsequenz vermissen. In der 28. Minute gab es dann tatsächlich einen Elfmeter, der auch Bestand hatte: FCH-Keeper Kevin Müller hatte den frei durchgestarteten Omar Marmoush von den Beinen geholt und mit viel Glück dafür nur Gelb gesehen. Den Strafstoß jagte dann aber Jessic Ngankam deutlich über das Tor.

Die verdiente Führung gelang den Frankfurtern dann aber doch noch vor der Pause. Nach einem abgeblockten Solo von Tuta kullerte der Abpraller zu Hugo Larsson, der von der Strafraumgrenze entschlossen abzog und ins linke Eck vollstreckte.

Kleindienst vergibt den Ausgleich

Im zweiten Durchgang lösten sich die Heidenheimer dann immer wieder mal aus der Bedrängnis und hatten angetrieben durch Jan-Niklas Beste auch ihre Möglichkeiten. In der 55. Minute hatte der immer gefährlicher werdende Tim Kleindienst nach einer Beste-Ecke den Ausgleich auf dem Kopf, vergab aber freistehend.

Die Strafe folgte eine gute Viertelstunde später: Erneut machte Buta über rechts Druck, passte dann vor dem Tor nochmal quer auf Nacho Ferri, der aber den Ball geschickt durch die Beine rollen ließ. So war die FCH-Abwehr aus dem Rennen und der heranrauschende Ansgar Knauff konnte flach ins kurze Eck für das entscheidende 2:0 sorgen.

Trapp rettet herausragend gegen Beck

Heidenheim hielt zwar noch stark dagegen, doch als Kevin Trapp mit einem herausragenden Reflex die Großchance von Adrian Beck entschärfte (74.), war den Heidenheimer Fans klar, dass sie ihre Punkte für den angestrebten Klassenerhalt woanders einfahren müssen.

In der Schlussviertelstunde warr dann die Eintracht näher am 3:0 als die Gäste am Anschluss - Müller parierte aber noch ganz stark gegen Ellyes Skhiri (77.), der auch schon in der 70. Minute nur ganz knapp am Heidenheimer Schlussmann gescheitert war.

Eintracht gegen die TSG, Heidenheim empfängt Augsburg

Am 8. Spieltag trifft Eintracht Frankfurt auswärts auf Hoffenheim (Samstag, 21.10.2023 um 15.30 Uhr). Heidenheim ist einen Tag später im Heimspiel gegen Augsburg gefordert (17.30 Uhr).