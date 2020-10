Die Verwerfungen werden als Hauptursache für den schwachen Start gesehen. Die Niederlage zum Auftakt bei RB Leipzig hätte auch deutlicher als 1:3 ausfallen können, aber es war eben Leipzig. Kurz nach dem Eklat um Szalai setzte es ein 1:4 zu Hause gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart. Achim Beierlorzer wurde als Trainer beurlaubt, Jan-Moritz Lichte übernahm den Job. Der vorherige Assistent startete in Berlin mit einer deutlichen Niederlage. Noch ernüchternder als das Ergebnis war jedoch die Leistung.

Lichtes Ansatz in der Länderspielpause war ein anderer als der von Manuel Baum. Während der Schalker den Schwerpunkt auf die Offensive legte, arbeitete der Mainzer Trainer vornehmlich daran, die Mannschaft "kompakter" verteidigen zu lassen. In den kommenden beiden Spielen dürfte den 05ern ein passives Spiel aufgezwungen werden: Nach der Partie gegen Leverkusen geht es - erneut zu Hause - gegen Borussia Mönchengladbach.

Fünf von sechs Halbzeiten des 1. FC Köln schwach

Das Heimspiel gegen die Gladbacher hat der 1. FC Köln schon hinter sich. Es endete mit einer 1:3-Niederlage, die den Kölnern noch schmeichelte. Auch die Leistung zuvor beim 0:1 in Bielefeld war schwach. Lediglich gegen die TSG Hoffenheim überzeugte der FC, allerdings auch nur in der zweiten Halbzeit, die jedoch mit einem Tiefschlag endete: Andrej Kramarić verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 3:2 für die TSG.