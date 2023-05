Fernduell um die Meisterschaft Rechenspiele - reicht Dortmund ein Remis? Stand: 25.05.2023 11:45 Uhr

Borussia Dortmund hat es als Tabellenführer der Bundesliga in der eigenen Hand, deutscher Meister zu werden. Doch wie sieht es in der Tabelle genau aus?

Dortmund gewann am vergangenen Spieltag mit 3:0 in Augsburg, zog damit am FC Bayern in der Tabelle auf Platz eins vorbei und geht mit zwei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag. Die Bayern hatten gegen RB Leipzig mit 1:3 verloren.

Die Konstellation: Ein Sieg bedeutet den Titel

Dortmund hat es nun selbst in der Hand: Ein eigener Sieg am kommenden Samstag (27.05.2023, 15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Mainz 05 würde den Titelgewinn bedeuten. Sollte der BVB das Spiel nicht gewinnen, wäre er darauf angewiesen, dass die Bayern beim 1. FC Köln ebenfalls nicht gewinnen.

Reicht es gegen Mainz nur zu einem Unentschieden, könnten die Bayern mit einem Sieg beim 1. FC Köln wieder vorbeiziehen. Beide Teams wären dann punktgleich, und die Münchner hätten das bessere Torverhältnis.

Tabellenspitze vor dem letzten Spieltag Platz Team Tore Pkt. 1. Dortmund 81:42/+39 70 2. Bayern 90:37/+53 68