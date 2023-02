Titelrennen und Abstiegskampf Spannung wie selten in der Bundesliga - direkte Duelle stehen an Stand: 20.02.2023 12:54 Uhr

Die Bundesliga ist an beiden Enden der Tabelle höchst spannend. Da trifft es sich gut, dass im Meisterrennen wie im Abstiegskampf direkte Duelle anstehen.

Der FC Bayern führt die Tabelle an, Borussia Dortmund folgt auf dem zweiten Platz. Das liest sich wie die ewig gleiche Leier. Die Konstellation gab es tatsächlich auch in der vergangenen Saison so nach dem 21. Spieltag. Der BVB hatte damals wie heute 43 Punkte auf dem Konto. Die Bayern waren allerdings mit neun Punkten Vorsprung enteilt, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon drei Spiele verloren hatten.

Das 2:3 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.02.2023) war erst die zweite Niederlage in der laufenden Saison. Dortmund verlor schon sechs Spiele, ist aber trotzdem punktgleich mit den Münchnern, weil es nur ein Unentschieden zu Buche stehen hat.

Die Bayern hingegen trennten sich schon sieben Mal mit einem Remis, das ist eines ihrer Probleme in dieser so spannenden Saison, in der noch sechs Mannschaften realistische Chancen haben, Meister zu werden.

An den verbleibenden 13 Spieltagen bekommen die direkten Duelle eine umso größere Bedeutung. Selber Punkte zu sammeln und damit zu verhindern, dass der Kontrahent welche bekommt, erklärt den Begriff der "Sechs-Punkte-Spiele".

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, Bayern empfangen Union

Am 22. Spieltag wird es im Meisterrennen zu zwei direkten Duellen kommen. Am Samstag (25.02.2023) treffen mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt die beiden Mannschaften aufeinander, die aktuell noch weniger als 40 Punkte aufweisen. Wird es einen Verlierer geben, hat der mindestens sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, falls es am Sonntag im Spiel zwischen Spitzenreiter FC Bayern und dem ebenfalls punktgleichen 1. FC Union Berlin einen Gewinner geben wird.

Das Hinspiel an der Alten Försterei endete 1:1. Es war das einzige Unentschieden der Köpenicker in der Spezialtabelle, die nur Partien der sechs Mannschaften aus dem Titelrennen untereinander wertet. Auch hier zeigt sich das Problem der Bayern: vier Unentschieden aus sechs Spielen, keine Niederlage.

Interne Tabelle Meisterrennen Verein Spiele S U N Punkte 1. FC Bayern 6 2 4 - 10 2. Borussia Dortmund 6 3 1 2 10 3. 1. FC Union Berlin 6 3 1 2 10 4. Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 8 5. RB Leipzig 6 2 1 3 7 6. SC Freiburg 6 1 1 4 4

Die interne Tabelle des Meisterrennens hat den Charme, dass aktuell jede Mannschaft bei sechs Spielen steht. Auch hier geht es ziemlich eng zu, allein der SC Freiburg fällt mit nur einem Sieg (4:1 gegen Union Berlin) und vier Niederlagen bei lediglich vier Punkten etwas ab.

VfB Stuttgart noch ohne Niederlage gegen Konkurrenten

Im Abstiegskampf ist die interne Tabelle schräg. Obwohl der VfB Stuttgart erst fünf direkte Duelle absolviert hat, führt er sie dank der besseren Tordifferenz gegenüber der TSG Hoffenheim an, die schon sieben Mal auf Konkurrenten traf, die sich nach knapp zwei Dritteln der Saison als gefährdetste Kandidaten für einen Abstieg oder die Relegation herausstellen.

Im Gegensatz zum Titelrennen, in den der aktuell Siebtplatzierte mit nur 30 Punkten kaum noch eingreifen wird, ist der Kreis der abstiegsgefährdeten Klubs größer als der aus den sechs in der internen Tabelle berücksichtigten Vereinen. Gerade der SV Werder Bremen dürfte schmerzliche Erinnerungen an die Saison 2020/21 haben, als er nach dem 24. Spieltag elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang aufwies und als gerettet schien. Dann verlor er aber Spiel um Spiel und stieg am Ende ab.

Interne Tabelle Abstiegskampf Verein Spiele S U N Punkte 1. VfB Stuttgart 5 3 2 - 11 2. TSG Hoffenheim 7 3 2 2 11 3. VfL Bochum 6 3 - 3 9 4. Hertha BSC 5 2 1 2 7 5. FC Augsburg 6 2 - 4 6 6. FC Schalke 04 5 1 1 3 4

Das bevorstehende Spiel gegen den VfL Bochum könnten die Bremer damit als direktes Duell gegen einen Konkurrenten ansehen. Der Samstag wird somit auch im Abstiegskampf ein ganz heißer, denn ebenfalls um 15.30 Uhr trifft Hertha BSC auf den FC Augsburg.

Schalke 04 vor entscheidenden Partien

Am Abend kommt es dann in Gelsenkirchen zum Spiel zwischen dem FC Schalke, der auch in der Spezialtabelle Letzter ist, und dem VfB Stuttgart. Ein weiteres 0:0 hätte für die Königsblauen eine ganz andere Bedeutung als das vierte torlose Remis nacheinander zuletzt beim 1. FC Union.

Für Schalke stehen nun gleich zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten an. Am 24. Spieltag kommt es zum kleinen Revierderby beim VfL Bochum. Der große Reviernachbar Borussia Dortmund spielt dann gegen RB Leipzig.