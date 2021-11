Angriff - Robert Lewandowski (FC Bayern München): Am sechsten und siebten Spieltag erlebte Lewandowski eine schockierend lange Durstrecke ohne Tor. Davon hat sich der Pole aber mittlerweile erholt und kommt mit seinem Doppelpack gegen Union Berlin auf fünf Tore in den jüngsten drei Spielen. Auf die Saison gerechnet sind es nun zwölf Tore in zehn Spielen. Also ganz okay.