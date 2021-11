SpVgg Greuther Fürth - TSG Hoffenheim

Duelle in der Bundesliga: Zwei Spiele, von denen Führt keins gewann. Hoffenheim gewann eine Begegnung, die zweite ging unentschieden aus.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Fürth und die Sache mit dem Heimsieg: In 22 Heimspielen in der Bundesliga verließ die Spielvereinigung den Platz noch nie als Sieger.

Bayern München - Arminia Bielefeld (Samstag, 18.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: 36 Spiele, von denen die Bayern 26 gewonnen haben. Fünf Spiele endeten remis, fünfmal gewann die Arminia.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Die Bayern fürchten den November. In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielzeiten hat der FC Bayern im November im Schnitt nur 44 Prozent aller Spiele gewonnen. In allen übrigen Monaten lag die Siegquote bei 77 Prozent.

Außerdem wichtig: