3:3 in Stuttgart BVB-Trainer Terzic: "Wir verbocken es immer wieder" Stand: 16.04.2023 10:15 Uhr

Borussia Dortmund hat beim VfB Stuttgart eine große Chance im Titelrennen gegen die Bayern verpasst - Trainer Terzic wirkte der Verzweiflung nah.

Bei der Pressekonferenz standen Dortmunds Trainer Edin Terzic noch immer Wut und Entsetzen gleichermaßen ins Gesicht geschrieben. "Das hier ist der Raum, in dem ich meine Mannschaft und uns als Gruppe beschützen will. Aber es fällt mir schwer, weil es einfach so unnötig, so dumm ist" , sagte Terzic. "Wenn man sieht, was wir seit dem 1. Juli investiert haben - und dann schenken wir es einfach so ab."

Borussia Dortmund hatte mit einem Spieler mehr auf dem Platz mit 2:0 beim Abstiegskandidaten VfB Stuttgart in Führung gelegen und es mit zwei Gegentoren in der 78. und der 84. Minute geschafft, noch das 2:2 kassieren. Als Gio Reyna in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 3:2 für den BVB erzielte, schien zumindest das Ergebnis gerettet - doch Stuttgart gelang in der siebten Minute der Nachspielzeit noch das 3:3.

Das blanke Entsetzen: Marco Reus (r.) und Raphael Guerreiro in Stuttgart nach Schlusspfiff

Die Bayern schwächeln wie lange nicht mehr

Die Bayern dominieren die Bundesliga seit zehn Jahren und haben die Meisterschale zehnmal in Folge ohne große Gegenwehr der anderen Klubs gewonnen. Die finanziellen Verhältnisse im deutschen Fußball sprechen dafür, dass sich daran auch in den kommenden zehn Jahren eher wenig ändern wird. Für Borussia Dortmund als Nummer zwei in Deutschland bieten sich zum Durchbrechen der bayerischen Ewigkeitsmeisterschaft nur wenige Ausnahmen, wenige Chancen.

Die Saison 2022/23 ist so eine Chance. Die Bayern befinden sich an einigen Stellen im Umbruch und müssen mit Verletzungen, Führungsschwächen, Undiszipliniertheiten sowie vielen sportlichen Fehlern zurechtkommen. Das Ergebnis: 59 Punkte haben die Bayern nach 28 Spieltagen - so wenige wie in keiner anderen ihren zehn jüngsten Meistersaisons. Für Dortmund ist die Gelegenheit eigentlich so günstig wie lange nicht mehr.

Bayern München nach 28 Spieltagen Saison Punkte 2022/23 59 2021/22 66 2020/21 65 2019/20 64 2018/19 64 2017/18 69 2016/17 68 2015/16 72 2014/15 70 2013/14 78 2012/13 75

Die große Titelchance - lässt Dortmund sie liegen?

Während sich die Bayern in der Kabine prügeln, beim Skifahren verletzen, über Interviews zerfleischen oder teure Trainerwechsel vollziehen, nutzt der BVB diese einmal im Jahrzehnt auftretenden Schwächen nicht konsequent aus. Durch das 1:1 der Bayern gegen Hoffenheim hatte Dortmund die Möglichkeit, nach Punkten gleichzuziehen - und schmiss diese Chance beim Tabellen-16. weg. Auch beim Derby gegen Abstiegskandidat Schalke ließ der BVB Punkte liegen.

Terzic sprach in der Sportschau von der "harten Arbeit, die in den letzten Monaten steckte, um in diese Position zu kommen" und kritisierte, "dass wir es immer wieder verbocken und aus der Hand geben. Ich muss mich ein bisschen zügeln, dass ich nicht das sage, was ich gerade fühle." Selbst das 2:3 gegen Bremen nach 2:0-Führung aus der Hinrunde sei mit dem Spiel in Stuttgart "getoppt" , wie Terzic sagte.

Mit Blick auf das Titelrennen stellte er fest, dass die Bayern nicht nur durch ihre eigene Stärke der deutsche Dauermeister sind. "Es gibt schon Gründe, wieso es in den letzten zehn Jahren einen deutschen Meister gab." Es gebe nun noch eine Chance, oben anzugreifen. "Aber wenn wir so fahrlässig damit umgehen, dann natürlich nicht."

Restprogramm Titelkampf Spieltag Bayern gegen Dortmund gegen 29 Mainz (A) Frankfurt (H) 30 Hertha (H) Bochum (A) 31 Bremen (A) Wolfsburg (H) 32 Schalke (H) Gladbach (H) 33 Leipzig (H) Augsburg (A) 34 Köln (A) Mainz (H)