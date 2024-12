Kalender-Meister als Jäger Bayer 04 Leverkusen kann das Traum-Jahr krönen Stand: 19.12.2024 10:06 Uhr

Nur noch ein Spiel, dann endet das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Bayer 04 Leverkusen. Spieler und Team jagen Rekorde der Bundesliga.

Natürlich hinterlässt eine solch atemberaubende Meister- und Pokalsieger-Saison ohne Niederlage, wie sie Bayer 04 Leverkusen wie kein anders Team in Deutschland hingelegt hat, ihre Spuren.

Und womöglich wird dies am Beispiel von Lukas Hradecky besonders deutlich. Denn der Torhüter und sein Team jagen seither neue Rekorde für die Ewigkeit.

Der Finne Hradecky hat seit sage und schreibe rund eineinhalb Jahren und mittlerweile 46 Bundesliga-Spielen keine Partie mehr verloren. Vor der einzigen Pleite der Leverkusener in diesem Zeitraum (2:3 bei RB Leipzig am 2. Spieltag) hatte sich der 35 Jahre alte Torhüter bei Trainer Xabi Alonso krank abgemeldet.

Hradecky gesellt sich zu Erfolgstrio

Mit dieser spektakulären Bilanz reiht sich Hradecky in eine kleine Reihe von Rekordspielern in der Historie der deutschen Eliteliga ein. Lediglich drei Spieler haben längere Serien vorzuweisen. In den Jahren 2012 bis 2014 ist dies den Bayern-Spielern Jérôme Boateng (56), Franck Ribéry (49) und Manuel Neuer (48) gelungen.

Ein illustrer Kreis also, dem Hradecky, wenn die Werkself ihre derzeitige Form beibehält und auch die anstehende Heimpartie gegen den SC Freiburg (Sa. 21.12.2024, ab 18.30 Uhr im Livestream und im Ticker) für sich entscheidet, sogar irgendwann noch vorstehen könnte.

Hradecky: "Gut in der Jäger-Rolle"

"Letztes Jahr waren wir größtenteils die Gejagten. Das haben wir auch gut gemacht. Jetzt wollen wir die andere Rolle übernehmen" , sagte Hradecky nach dem 2:0-Auswärtssieg beim FC Augsburg. Diesen Perspektivwechsel hat das Alonso-Team nun geschafft. "Wir sind auch ganz gut in der Jäger-Rolle" , so der Finne.

Nur noch vier Punkte trennen die Werkself auf Tabellenplatz zwei aktuell von Spitzenreiter FC Bayern. Die jüngsten sieben Pflichtspiele hat Leverkusen alle gewonnen, davon vier in der Bundesliga. Darüber hinaus steht der Klub sowohl in der Champions League (Platz 4) als auch im DFB-Pokal (Viertelfinale) bestens da.

Und: Leverkusen hat in diesem Jahr kein Auswärtsspiel in der Bundesliga verloren. So eine Bilanz hatte bisher nur der FC Bayern in den Jahren 1986 und 2013 vorzuweisen. Superlative zieren den Weg der Werkself.

Nicht mehr zu übertreffen

Und eine weitere Erfolgsmeldung können die mittlerweile erfolgsverwöhnten Leverkusener auch gar nicht mehr verhindern, selbst wenn sie es wollten: Die Werkself wird unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Freiburg zum ersten Mal Kalenderjahr-Meister.

Kein anderer Bundesligist holte 2024 so viele Punkte wie Bayer 04 (77). In den 13 Jahren zuvor war immer der FC Bayern das erfolgreichste Team, davor war es 2010 Borussia Dortmund.

Wirtz und Tah als Ausnahmespieler

Der Teamgeist ist bei der Werkself (wieder) vollständig intakt. Und wenn es besonders ernst wird auf dem Rasen, verfügt Coach Alonso bekanntlich noch über eine Vielzahl von besonderen Individualisten - allen voran Toptechniker Florian Wirtz.

Der 21-Jährige wird dem Vernehmen nach noch ein weiteres Jahr unter dem Bayerkreuz kicken, hat seinen Vertrag wohl verlängert. Dass sie den Nationalspieler in Leverkusen gut brauchen können, zeigt sich auch an dessen aktueller Saisonbilanz. Sechs Tore und vier Vorlagen machen ihn zum besten Scorer seines Teams.

Oder auch Jonathan Tah. Der Nationalverteidiger ist mit durchschnittlich 70 Prozent gewonnener Duelle der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga.

Meistertitel in Reichweite