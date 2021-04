Audio: Hütter ab nächster Saison offiziell Trainer in Gladbach

Sportschau. . 00:22 Min. . ARD. Von Ann-Kathrin Rose.

Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach bestätigten am Vormittag den Wechsel von Adi Hütter in der kommenden Saison. Hütter erhält in Gladbach einen Dreijahresvertrag. | audio