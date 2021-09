Bielefelds Trainer Frank Kramer: "Heute tut's einfach weh"

Video: Haaland entscheidet Torspektakel in Leverkusen

Sportschau. . 07:07 Min. . Das Erste.

"Werbung für den Fußball" - so beschrieb Bayer-Coach Gerardo Seoane passend die wilde Achterbahnfahrt in Leverkusen, die Dortmund spektakulär für sich entschied. Das turbulente 3:4 in der Zusammenfassung. | video