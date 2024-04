WDR-Sport Bielefeld verpasst Sieg in Ingolstadt in allerletzter Sekunde Stand: 05.04.2024 20:59 Uhr

Der abstiegsbedrohte DSC Arminia Bielefeld hätte beim FC Ingolstadt beinahe einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Liga gemacht - wäre da nicht die Nachspielzeit gewesen.

Am Freitagabend (05.04.2024) verpassten es die Ostwestfalen, drei Punkte aus Ingolstadt mitzunehmen. Bielefeld trennte sich von den "Schanzern" nach einem vor allem in Hälfte zwei umkämpften Duell mit 1:1 (1:0). Der Schütze des Führungstreffers für die Arminen hieß Louis Oppie (40. Minute). Doch mit dem letzten Eckball der Partie besorgte Sebastian Grönning (90.+6) per Kopf den Ingolstädter Ausgleich und schockte die ostwestfälischen Gäste.

Damit bleibt das Team von Trainer Michel Kniat auf Rang 15. Die Bielefelder haben nun 37 Punkte auf dem Konto und fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der Hallesche FC belegt. Die Konkurrenz kann allerdings am Wochenende noch nachziehen.

Bielefeld nach zäher Phase dank Oppie in Front

Es war ein umkämpfter, aber zäher Beginn. Und es dauerte dementsprechend, bis die Fans in der Ingolstädter Arena echte Torraumszenen zu sehen bekamen. Die Arminia hatte mehr Ballbesitzanteile, wusste damit aber nur wenig anzufangen, weil der FCI defensiv konzentriert agierte und kompakt stand.

Erst kurz vor Ende der ersten Hälfte drehte der DSC etwas auf, das wurde belohnt durch die Führung. Oppie wurde von Christopher Lannert mit einer Flanke von rechts bedient, nahm die Kugel an und schloss aus etwa neun Metern eiskalt ab. Kurz darauf musste allerdings auf der anderen Seite Arminia-Torwart Jonas Kersken einen Kopfball von Ingolstadts Ryan Malone über die Latte lenken (45.).

Schwache Bielefelder Zuordnung bei Standards wird bestraft

In Hälfte zwei kam es schnell wieder zu diesem Duell: Einen Eckball brachte erneut der sträflich alleine gelassene Malone aufs Bielefelder Tor, allerdings war Kersken zur Stelle (51.). Ingolstadt, nun gefährlicher als im ersten Durchgang, hatte in der Folge weitere Möglichkeiten. Kersken musste auch gegen David Kopacz (66.) und Simon Lorenz (69.) retten.

Bitter aus DSC-Sicht: Merveille Biankadi hatte in der Zwischenzeit das 2:0 liegenlassen (67.) - Ingolstadt-Torwart Marius Funk parierte stark. Und Manuel Wintzheimer wurde ein Tor wegen Abseits aberkannt (78.).

Und so kam es, dass sich in der letzten Sekunde nochmal die schlechte Arminia-Zuordnung bei Standards rächte. Fünf Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, aber es gab nochmal die Ecke für den FCI. Und Grönning erzielte tatsächlich noch den Ausgleich.

Bielefeld empfängt Rot-Weiss Essen zum Duell

Am kommenden 33. Spieltag steht für Arminia Bielefeld ein NRW-internes Duell an. Dann gastiert Rot-Weiss Essen in Ostwestfalen (Sonntag, 16.30 Uhr).