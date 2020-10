Außer Dahoud und Brandt, der in der Entstehung des Treffers zum 1:0 durch Manuel Akanji mit einer technisch sehr feinen Ablage beteiligt war, überzeugten in dem geänderten System auch die Außenverteidiger.

Die schwierigsten Gegner hat Schalke hinter sich

Guerreiro war 145 mal am Ball, gab drei Torschüsse ab und leistete zwei Assists. Die Werte für Meunier waren schwächer, aber gerade im Vergleich zu seinem Auftritt in der Champions League beim 1:3 bei Lazio Rom steigerte sich der Belgier enorm. In der ersten Halbzeit verzeichnete er sogar die beste Chance des BVB, weil er gut den freien Raum erkannte und sich weit von seiner Position löste.

In der zweiten Halbzeit schossen die Dortmunder dann drei Tore, eins mehr als die Schalker in den nun vergangenen fünf Spielen. Über „Erfolgserlebnisse im Training“, will Manuel Baum das Selbstvertrauen seiner Offensive aufbauen. Vermutlich wird er auch erwähnen, dass die schwierigsten Gegner nun schon hinter seiner Mannschaft liegen. Bei den Bayern (0:8), in Leipzig (0:4) und nun in Dortmund gab es - kaum überraschend - keinen Punkt. Ein Schuss aufs Tor aber wäre schon schön gewesen, auch fürs Selbstvertrauen.

