Manuel Akanji geht zögerlich in die Rückwärtsbewegung, obwohl der Pass von Nadiem Amiri zu erahnen ist. Er will Volland ins Abseits stellen, doch Hummels hat sich schon tiefer fallen lassen. Da Akanji auch noch auf der falschen Seite im Laufduell mit Volland steht, hat Leverkusens Stürmer freie Bahn.

Witsel im Leistungstief

Der Treffer offenbart allerdings ein weiteres großes Problem des BVB: Im "Sechserraum", also im Zentrum vor der Kette, werden wichtige Duelle verloren oder erst gar nicht geführt. Axel Witsel, in der glänzenden Hinrunde der vergangenen Saison noch der wichtigste Spieler beim BVB, ist nur noch ein Mitläufer. Er gewann in Leverkusen nur sechs von 15 Zweikämpfen. Seine maximale Geschwindigkeit wurde mit 28 Stundenkilometern gemessen. Auch das ist ein bedenklicher Wert.

"Wir müssen besser werden in der Balleroberung" , sagte Favre auf die Frage, wie er die Defensivprobleme zu lösen gedenke. Das gilt derzeit vor allem für Witsel, dessen Stärken dort liegen.Dass Achraf Hakimi und Jadon Sancho grobe Schwächen im Defensivverhalten haben, war auch in Leverkusen zu sehen, wird aber aufgrund ihrer hohen Qualität in Kauf genommen.

Auswärts besonders schwach

Erst der FC Augsburg als Tabellenzwölfter hat mehr Tore kassiert als der BVB, der vor allem auswärts in der Defensive schwächelt. Die Bilanz des Kalenderjahres 2020: 5:3 in Augsburg, 2:3 im Pokal bei Werder Bremen, nun 3:4 in Leverkusen. Emre Can, der bei seinem Debüt für den BVB ein wunderschönes Tor erzielte und auch der bessere Sechser als Witsel war, glaubte die Lösung zu kennen. Bei "sky" sagte er: "Wenn man in Führung geht, muss man - auf gut Deutsch gesagt - dreckiger sein: manchmal ein Foul spielen, besser verteidigen."

Gut zu stehen, mit den richtigen Abständen und einer guten Kommunikation, wäre der saubere und vermutlich einfachere Weg. Ein bisschen mehr Leidenschaft könnte allerdings auch nicht schaden. Bei nahezu ausgeglichenen Ballbesitzanteilen (51:49 Prozent für Leverkusen) lief die Mannschaft von Peter Bosz 122,6 Kilometer. Das waren 6,8 mehr als der BVB.