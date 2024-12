Bundesliga hinkt den Besten hinterher Stand: 19.12.2024 23:21 Uhr

Die letzten Europapokalpartien des Jahres sind gespielt. Noch sind kaum Entscheidungen gefallen. Im Vergleich mit den anderen europäischen Topligen hinkt die Bundesliga allerdings hinterher.

Aufgrund einer speziellen Wertung der UEFA haben sowohl die Bundesliga als auch die italienische Serie A fünf Mannschaften in der reformierten Champions League, die inzwischen 36 Teilnehmer hat. Borussia Dortmund und der FC Bologna profitierten von der Wertung, denn sie belegten in der abgelaufenene Saison in ihren Ligen nur den fünften Platz.

Auch in der Saison 2025/26 werden wieder zwei Verbände von der Wertung profitieren, die schon existiert, aber mehr verwirrt als Aufklärung leistet. Aufgrund von einer neuen Berechnung, unter anderem mit Bonuspunkten nach abgeschlossenen Runden, hat die Wertung noch keine seriöse Aussagekraft.

Die Aussage, dass sich die Bundesliga im neuen Kalenderjahr strecken muss, um erneut einen fünften Startplatz in der Champions League zu bekommen, ist aber zu vertreten. Das zeigt eine Bilanz, die schlicht die Punkte addiert, die von den einzelnen Mannschaften der Verbände an den bisherigen Speiltagen gesammelt wurden.

Obwohl die Bundesliga in den drei Wettbewerben des Europapokals acht Vertreter stellt, holte sie nur 72 Punkte, genau wie die spanischen Klubs, die allerdings nur sieben Mannschaften stellen. Dass RB Leipzig sämtlich sechs Spiele verlor, schlägt bei dieser Rechnung zu Buche.

Bundesliga im Europapokal Verein Wettbewerb Punkte Bayer Leverkusen CL 13 Borussia Dortmund CL 12 FC Bayern München CL 12 VfB Stuttgart CL 7 RB Leipzig CL 0 Eintracht Frankfurt EL 13 TSG Hoffenheim EL 6 1. FC Heidenheim ConL 10 gesamt 73 Durchschnitt 9,13

Erklärung für alle Tabellen: Champions League (CL), Europa League (EL), Conference League (ConL)

Liverpool und Chelsea ausschließlich mit Siegen

Im Schnitt liegt die Premier League deutlich vorne. Fast 13 Punkten holten die Klubs im Schnitt. Der FC Liverpool in der Champions League und der FC Chelsea in der Conference League gewannen sämtliche Spiele. Allein Meister Manchester City sammelte nur eine einstellige Zahl an Punkten.

Premier League im Europapokal Verein Wettbewerb Punkte FC Liverpool CL 18 FC Arsenal CL 13 Aston Villa CL 13 Manchester City CL 8 Manchester United EL 12 Tottenham Hotspur EL 11 FC Chelsea ConL 18 gesamt 93 Durchschnitt 13,29

La Liga im Europapokal Verein Wettbewerb Punkte FC Barcelona CL 15 Atlético Madrid CL 12 Real Madrid CL 9 FC Girona CL 3 Athletic Bilbao EL 16 Real Sociedad EL 10 Betis Sevilla ConL 7 gesamt 72 Durchschnitt 10,3

Serie A im Europapokal Verein Wettbewerb Punkte Inter Mailand CL 13 AC Mailand CL 12 Atalanta Bergamo CL 11 Juventus Turin CL 11 FC Bologna CL 2 Lazio Rom EL 16 AS Rom EL 9 AC Florenz ConL 12 gesamt 86 Durchschnitt 10,8