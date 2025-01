5:2 in spektakulärem "Clasico" Barca zerstört Real Madrid im Supercup-Finale Stand: 12.01.2025 22:14 Uhr

Der "Clasico" im Endspiel des spanischen Supercups wurde nach Rückstand zur großen Show des FC Barcelona. Und für Real ging in Saudi-Arabien nicht nur ein Titel verloren.

Diese Abreibung wird Real Madrid nicht so schnell vergessen. Im Finale des spanischen Supercups unterlagen die "Königlichen" am Sonntag (12.01.2025) im saudi-arabischen Jeddah dem Erzrivalen FC Barcelona mit 2:5 (1:4). Schon in La Liga hatte Barcelona dem Erzrivalen im Oktober mit 4:0 eine empfindliche Niederlage zugefügt. Der Sieg in Saudi-Arabien bedeutet nun für Trainer Hansi Flick den ersten Titel mit den Katalanen.

Frühe Mbappé-Führung bedeutet nichts

Dabei fing für die Mannschaft mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger alles bestens an. Schon nach fünf Minuten brachte Kylian Mbappé Madrid in Führung.

Auch in den Minuten danach hatte die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti die besseren Szenen. Aber dann zauberte Teenie-Star Lamine Yamal (22.) den FC Barcelona zurück in die Partie. Mit einem unwiderstehlichen Solo von rechts in den Strafraum und einem präzisen Schuss ins rechte untere Eck erzielte der 17-Jährige den Ausgleich.

"Tor-Explosion" vor der Pause

In der Folgezeit nahm Barca richtig Fahrt auf. Robert Lewandowski (36.) per Foulelfmeter, Raphinha (39.) mit einem wuchtigen Kopfball und Alejandro Balde (45.+10) nach einem Konter schossen innerhalb weniger Minuten einen komfortablen 4:1-Vorsprung heraus.

Und nach der Pause ging es direkt weiter: Raphinha (48.) entwischte nach einem schönen Diagonalpass über den linken Flügel und legte wenige Minuten nach Wiederanpfiff das 5:1 nach. Das war aber längst noch nicht das Ende einer nervenaufreibenden Partie.

Rote Karte für Szczesny

Barca-Torwart Wojciech Szczesny kam bei einem Rettungsversuch vor dem Strafraum gegen Mbappé zu spät und sah die Rote Karte (56.) und Rodrygo (60.) verwandelte den folgenden Freistoß zum 2:5.

Trainer Flick hatte zuvor neben Torwart Inaki Pena auch Dani Olmo gebracht, um dessen Spielerlaubnis es um den Jahreswechsel herum einigen Wirbel gegeben hatte. Barcelona zog sich in der Folge zurück und verteidigte nun in Unterzahl den Vorsprung, das aber sehr effektiv. Am Ende durften die Katalanen ihren 15. Supercup-Titel feiern.

Real Madrid verliert Platz eins in Spanien

Und es gab noch eine weitere schlechte Botschaft für das große Real. Knapp 6.700 Kilometer entfernt hatte es vorher in der Heimat zum Abschluss der Hinrunde die Tabellenspitze in La Liga verloren.



Julian Alvarez schoss am Sonntag Stadtrivale Atletico zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen CA Osasuna. Durch den achten Ligasieg in Folge überholte das Team von Trainer Diego Simeone Real und liegt mit 44 Punkten einen Zähler vor den "Königlichen" und sechs vor dem drittplatzieren FC Barcelona.